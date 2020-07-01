İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Kıran'dan Kabotaj Bayramı değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika

İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Kıran'dan Kabotaj Bayramı değerlendirmesi Açıklaması

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, "Son yıllarda çok net gördüğümüz üzere, kara sınırlarımızda olduğu kadar, deniz kıta sahanlıkları ve münhasır ekonomik alanlarda yaşanan gelişmeler de kabotaj ve denizciliğin önemini gayet açık ortaya koymaktadır.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, "Son yıllarda çok net gördüğümüz üzere, kara sınırlarımızda olduğu kadar, deniz kıta sahanlıkları ve münhasır ekonomik alanlarda yaşanan gelişmeler de kabotaj ve denizciliğin önemini gayet açık ortaya koymaktadır. Türkiye için denizcilik sektörü vazgeçilmezdir." ifadelerini kullandı.

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Tamer Kıran, yaptığı yazılı açıklamada, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutladı.

Kıran, 1 Temmuz 1926 yılında 815 sayılı "Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Karasuları Dahilinde İcrayı San'at ve Ticaret Hakkında Kanun"un yürürlüğe girerek Türk gemileriyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına kabotaj imtiyazı tanındığını hatırlattı.

Kabotaj Kanunu ile sadece bağımsızlığın ve denizlerdeki hükümranlık haklarının perçinlenlenmediğini, aynı zamanda denizciliğin gelişmesi için de hayati önemi olan bir adım atıldığını belirten Kıran, Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile de Türkiye'nin egemenlik haklarındaki bütünlüğün çok daha anlamlı tesis edildiğini bildirdi.

Kıran, şunları kaydetti:

"Kazanılan bu değerlerin bilinci içerisinde ve Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Denizciliği Türk'ün büyük milli ülküsü olarak benimsemeli ve az zamanda başarmalıyız' vasiyeti doğrultusunda, yüce milletimizce büyük bir azim ve kararlılıkla çalışılarak denizciliğimiz muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarılabilmiştir. Asya, Avrupa ve Afrika'ya doğrudan, okyanus bağlantısı ile tüm dünyaya bağlanan ülkemiz; tarih boyunca çeşitli uygarlıkları barındıran jeo-stratejik ve jeo-ekonomik konuma sahiptir.

Son yıllarda çok net gördüğümüz üzere, kara sınırlarımızda olduğu kadar, deniz kıta sahanlıkları ve münhasır ekonomik alanlarda yaşanan gelişmeler de kabotaj ve denizciliğin önemini gayet açık ortaya koymaktadır. Türkiye için denizcilik sektörü vazgeçilmezdir. Bugüne kadar gerçekleştirilen tarihi reformlar doğrultusunda denizcilikte etkin ve saygın bir konuma geldik."

"Deniz ticaret filomuzun rekabet gücünün artırılması gerekmekte"

Tamer Kıran, denizciliğin, büyüklük olarak ülke ekonomisine yaklaşık yüzde 3 civarında katkı sağlayan bir sektör haline geldiğini, katkının her geçen gün arttığını aktardı.

Kıran, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu rakamlar tabii ki yeterli değildir. Ülkemizin yer aldığı coğrafyadaki stratejik öneme haiz konumu, genç nüfusu ve sahip olduğu avantajlardan faydalanılarak dünya deniz taşımacılığındaki payımızın artırılması geleceğimiz yönünden büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle denizcilik sektörünün desteklenip geliştirilmesi, deniz ticaret filomuzun rekabet gücünün artırılması gerekmektedir. Milli gelir içinde denizciliğin katkısını en az 2 katına çıkarmamız, dünya denizciliğinden daha fazla pay almamız, ülke olarak dünya denizciliğinde lider 10 ülke arasında yer almak öncelikli hedefimiz olmalıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tarihimizin tüm büyük denizcilerini, deniz savaşlarında, deniz kazalarında hayatını kaybeden bütün şehitlerimizi, bu mesleğe emeği geçen ve ebediyete intikal eden tüm denizcilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Bu sektörün gelişmesinde ve ilerlemesinde emeği geçen tüm denizcilerin ve tüm halkımızın Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutluyorum."

Kabotaj Ve Deniz Bayramı, Tamer Kıran, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 09:43 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Kıran'dan Kabotaj Bayramı değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

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