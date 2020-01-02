İstanbul, Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası, denizcilik sektöründe Ar-Ge ve inovasyon kültürünün geliştirilmesi, yeni deniz teknolojileri ile yüksek katma değerli üretim ve ihracat hedeflerine katkı sağlanması amacıyla "Denizci Millet, Denizci Ülke" adıyla fikir ve proje yarışması başlattı.

İMEAK açıklamasına göre, yarışma ile Deniz Ticaret Odası'nın "Denizci Millet ve Denizci Ülke" vizyonu çerçevesinde, Türk denizcilik sektörünün yenilikçi milli fikirler, projeler, sistemler ve teknoloji ile bir araya getirilmesi ve denizciliğin daha ileri noktalara çıkarılarak dünya ticaretinde daha yüksek seviyelere taşınması amaçlanıyor.

Aynı zamanda, denizciliğin uluslararası ölçekte kullandığı milli sistem ve teknolojiler, uygulamalar, imkan ve kabiliyetler ile saygın bir noktaya gelinmesi, denizcilik alanındaki özgün ve yaratıcı fikirlerin yatırımcıyla buluşturulması ve sektörde kullanılabilir hale getirilmesi için yeni projeler ortaya çıkarılması hedefleniyor.



"Denizci Millet, Denizci Ülke" fikir ve proje yarışması, deniz ulaştırması, deniz ticareti, gemi ve yat inşa, deniz turizmi, deniz kaynakları, limanlar, lojistik, denizcilik eğitimi ve istihdam alanlarında ülke çapında ortaya konulabilecek yeni ve uygulanabilir fikir ve projeleri kapsıyor.



Başvurular 2 Ocak- 27 Mart'ta yapılabilecek



Yarışmaya başvurular, 2 Ocak-27 Mart'ta www.imeakdtofikiryarismasi.com internet sayfası üzerinden yapılabilecek, aynı adresten yarışma hakkında detaylı bilgi alınabilecek.

Yarışmanın iki aşamalı jüri heyeti, üniversitelerin denizcilik eğitimi veren fakültelerinin akademisyenleri ile denizcilik alanında faaliyet gösteren firma, kurum ve kuruluşların üst düzey yöneticilerinden oluşturuldu. Değerlendirmeler neticesinde ilk 3 dereceye giren başvuru sahiplerinden birinciye 50 bin TL, ikinciye 30 bin TL ve üçüncüye de 15 bin TL teşvik ödülü verilecek.

Verilen bilgiye göre, dünyanın yaklaşık yüzde 71'i denizlerden oluşurken, dünya ticaretinin yüzde 90'ı deniz yoluyla gerçekleştiriliyor. Bu açıdan bakıldığında Türkiye'nin coğrafi konumu; küresel anlamda denizcilik faaliyetleri başta olmak üzere stratejik, ekonomik ve kültürel açıdan diğer ülkelerle karşılaştırılamayacak büyük avantajlara sahip. Bu anlamda denizcilik sektörü, özellikle son yıllarda yürütülen etkin deniz taşımacılığı politikaları, gelişen ve büyümeye devam eden tersane kapasitesi ve denizcilik eğitimi veren toplamda 88 kurumunun yetiştirmiş olduğu gemici personeli ile Türkiye'nin en önemli istihdam kaynakları arasında yerini alırken, uluslararası alanda kapasite olarak büyümeye devam ediyor.