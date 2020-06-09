İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Toplantısı - Son Dakika

İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Toplantısı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Amacıyla KOSGEB tarafından uygun koşullarda Finansal Destek Sağlanması Hakkında Karar"ın koster filolarının yenilenmesi için önemli imkanlar sağladığını belirtti.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Toplantısı, System.String[]

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Amacıyla KOSGEB tarafından uygun koşullarda Finansal Destek Sağlanması Hakkında Karar"ın koster filolarının yenilenmesi için önemli imkanlar sağladığını belirtti.

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası'nın (DTO) Haziran ayı Meclis Toplantısı, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle video konferans yöntemiyle yapıldı.

Toplantıya, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcıları Dr. Çetin Ali Dönmez ve Mehmet Fatih Kacır katıldı.


Toplantıda konuşan İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan, "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Amacıyla KOSGEB tarafından uygun koşullarda Finansal Destek Sağlanması Hakkında Karar"ın 3 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

Koster Filosu Yenileme Projesi'nin, DTO'nun en önem verdiği projelerinden biri olduğunu vurgulan Kıran, "Karadeniz ve Akdeniz içi hizmet veren KOSTER filosunda, sahibi Türk armatörler olan yerli veya yabancı bayrakta çalıştırılan gemi mevcudu 2019 yılı itibarıyla 768 gemi, kapasite olarak da 3,2 milyon DWT civarındadır. Gelişmiş ülkelerde bu tür gemilerin yaş ortalaması 10-15 yıl iken bizim koster filomuzun ortalama yaşı 27'dir. Bu yaş farkı ilerleyen dönemde rekabet gücümüzün korunması noktasında önemli bir tehdit oluşturmaktadır." ifadelerini kullandı.

"Yeni projelerle iş birliğimize devam etmek istiyoruz"

Kıran, yeni çıkan kararın, koster filolarının yenilenmesi için önemli imkanlar sağladığını belirterek, kararla, KOSGEB'in faiz desteği limitinin 10 katına yükseltilerek, yıllık faiz desteği 300 bin liradan 3 milyon liraya çıkarılırken, ayrıca kredi vadesi 48 aydan 60 ay olacak şekilde düzenlendiğini kaydetti.


Bu projenin, sadece armatörler ve gemi işletmecileri bakımından değil, tersaneler, gemi yan sanayi başta olmak üzere, sektörün hemen her kesimi açısından da büyük yararlar sağlama özelliği taşıdığını ifade eden Kıran, bu süreci KOSGEB Finansman Dairesi Başkanlığı ile yürüttüklerini, kredinin kullanılma kriterlerini sektörün görüşünü alarak 5 Mayıs 2020 tarihinde KOSGEB Başkanlığına yazı ile bildirdiklerini belirtti.


Tamer Kıran, denizcilik sektörü adına Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'a ve KOSGEB Başkanlığında düzenlemeye emeği geçenlere teşekkür etti.


DTO Başkanı Kıran, denizcilik sektörünün uluslararası bir faaliyet olması nedeniyle küresel düzeydeki uygulama, kural ve düzenlemelere tam uyumunun gerektiğini, bu nedenle teknolojik gelişmelerin çok yakinen takip edilmesi ve uygulamaya geçirilmesinin kaçınılmaz olarak sektörün karşısına çıktığını bildirdi.

Kıran, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'a hitaben, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü nezdinde, 11. Kalkınma Planında da yer alan Türk Sahipli Deniz Ticaret Filosunun büyütülmesi, güçlendirilmesi ve yeni nesil teknolojilerin kullandırılması için Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında yeni projelerle iş birliğimize devam etmek istediğimizi buradan bilgilerinize sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Tamer Kıran, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 06:33 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Toplantısı - Son Dakika Ekonomi

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