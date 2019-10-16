İMEAK Deniz Ticaret Odası MedCruise üyesi oldu

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odasının, Akdeniz Kruvaziyer Limanları Birliğine (MedCruise) üye olduğu bildirildi. İMEAK Deniz Ticaret Odasından yapılan yazılı açıklamaya göre, odanın MedCruise'a üyeliği, birliğin Fransa'da yapılan 55. Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Genel Kurulda, İMEAK Deniz Ticaret Odasını, İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk temsil etti.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Öztürk, "İstanbul ve İzmir 2020'de başlayarak, 2021'de daha da kuvvetlenerek kruvaziyer gemilerine ev sahipliği yapacak. MedCruise üyeliğimiz de hedeflere ulaşmamızda çok önemli destek olacak." ifadesini kullandı.

Öztürk, 2018'de 28 milyon yolcunun seyahat ettiği Akdeniz limanlarının 2019'da 13 bin seferle 30 milyon yolcuyu ağırlayacağı bilgisini aldıklarını belirtti.

Türkiye'nin doğası, tarihi, modern limanlarıyla kruvaziyer gemileri için eşsiz bir rota olduğunu vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:

"2027'ye kadar dünyada 123 gemi suya inecek. Her 39 günde bir gemi inşa edilip kruvaziyer turizminin hizmetine girecek. Gemilerin önemli bölümü Akdeniz'de seyahat edecek. Kruvaziyer firmaları aşırı yoğunluk ve yerel halkın memnuniyetsizliğinden dolayı Venedik, Barselona, Dubrovnik gibi Batı Akdeniz limanlarından farklı limanlar arıyorlar. Bu nedenle Doğu Akdeniz'e yöneldiler. Nitekim son aylarda en fazla rezervasyon alan yerler Türkiye, Karadeniz ve Kuzey Afrika. İstanbul'daki Galataport'un devreye girmesi de bu süreci hızlandırdı. Gemilerinin yüzde 16'sı Akdeniz'de olan MSC'nin yetkilileri, önümüzdeki dönemde 4 gemiyi daha Akdeniz'e yönelteceklerini, Doğu Akdeniz ve Türkiye pazarına dönmekten mutlu olduklarını açıkladılar."