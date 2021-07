İMEAK DTO Başkanı Kıran'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, "Devletin sinesine yıllardır sızan karanlık bir terör örgütünün, demokrasi ve özgürlüğümüzü rafa kaldırma girişimi, 15 Temmuz akşamı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu, direniş çağrısı yapması, kadın, erkek, genç, yaşlı sokaklara dökülen Türk milletinin de feraseti ve cesareti sayesinde bertaraf edilmiştir." ifadesini kullandı.

Kıran, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, 15 Temmuz darbe girişiminin gerisindeki sinsi gayelerden birisinin de Türkiye'nin, bölgesinde gıpta edilen ekonomik kalkınmasını çökertmek olduğunu vurguladı.

Hain darbe girişimi sonrasında ve bugünlere gelinceye kadar çeşitli vesilelerle ortaya çıkan tüm ekonomik zorluklara karşı yılmadan mücadele ettiklerini belirten Kıran, şu değerlendirmede bulundu:

"Sivil bahriyemizin temsilcileri olarak her daim devletimizin gücüne ve ülkemizin potansiyeline inanıyor, daha güçlü bir Türkiye için iş, AŞ üretmeye gayret ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü ve kararlı liderliği, milletimizin siyasi ve ekonomik istikrarı destekleyen duruşu ile her türlü saldırıyı birlik ve beraberlik içinde yeniyoruz. Önümüzdeki süreçte, Türkiye Cumhuriyeti'nin hedeflerine ulaşacağına ve dünyanın lider ülkelerinden biri olacağına inancım tamdır. Bu vesileyle milletin istiklali için can veren aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla yad ediyor, bu şanlı direnişte gazilik mertebesine erişen kahramanlarımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum."