Üye Girişi
İMEAK DTO Başkanı Kıran: "Sanayimiz talepleri karşılama yönünde büyük başarı gösterdi" - Son Dakika

İMEAK DTO Başkanı Kıran: "Sanayimiz talepleri karşılama yönünde büyük başarı gösterdi"

31.05.2021 16:57
İMEAK DTO Başkanı Kıran:

İstanbul, Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz (İMEAK) Deniz Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, büyüme rakamlarına ilişkin olarak, "Pandemi döneminde uzaktan çalışmanın yaygınlaşması, konutlarla ilgili ihtiyaçları ve talebi hem içeride hem dışarıda ciddi biçimde arttırdı.

İstanbul, Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz (İMEAK) Deniz Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, büyüme rakamlarına ilişkin olarak, "Pandemi döneminde uzaktan çalışmanın yaygınlaşması, konutlarla ilgili ihtiyaçları ve talebi hem içeride hem dışarıda ciddi biçimde arttırdı. Rekabet gücü ve esnekliği yüksek sanayimiz hemen hemen tüm alt kollarıyla bu talebi karşılama yönünde büyük bir başarı gösterdi." ifadelerini kullandı.

İMEAK'tan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kıran, TÜİK tarafından açıklanan 2021 yılının birinci çeyreğine ilişkin Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH) verilerini değerlendirdi.

Kıran, Türkiye ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 7 büyüdüğünü, verilerin büyümenin ağırlıklı olarak sanayi sektöründen kaynaklandığını gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Öncü verilerden imalat sanayi ürünlerine iç ve dış talebin güçlü olduğunu izliyorduk. Büyümenin genel tablosu da buna uygun bir çerçevede geldi. Pandemi döneminde uzaktan çalışmanın yaygınlaşması, konutlarla ilgili ihtiyaçları ve talebi hem içeride hem dışarıda ciddi biçimde arttırdı. Rekabet gücü ve esnekliği yüksek sanayimiz hemen hemen tüm alt kollarıyla bu talebi karşılama yönünde büyük bir başarı gösterdi. Sanayi üretimimiz birinci çeyrekte yüzde 11,7 büyüdü. İçeriden ve dışarıdan gelen yüksek talep, sanayinin birçok alt kolunda kapasite artırım ihtiyacı doğurdu ve yatırım artışını destekledi. Buna bağlı olarak, yatırımlar yüzde 11,4 artış gösterdi. Son 3 çeyrektir yatırımlardaki artış ve bunun çift haneli rakamlarda olması, önümüzdeki dönemde verimlilik artışı açısından da pozitif bir gelişmeye işaret ediyor. Ağırlıklı olarak imalat sanayi ürünlerinden oluşan ihracatımız yüzde 3,3 artış gösterirken, ithalatımız yüzde 1,1 gerileme gösteriyor. Bu veriler, önümüzdeki dönemde dış ticaret açığının azalma eğilimine girebileceğine işaret ediyor. Makroekonomik istikrar ve sürdürülebilirlik açısından önemli buluyoruz."

İkinci çeyrekte daha da güçlü bir büyüme beklediğini kaydeden Kıran, gelecek haftalarda aşılamanın güçlenmesiyle turizm ve ilgili sektörlerin de toparlanma sürecine gireceğini kaydetti. Tamer Kıran, bu duruma bağlı olarak yılın ikinci yarısında sektörler arasındaki ayrışmadan yakınsamaya doğru bir ilerleme görme olasılığının arttığını belirterek, şöyle devam etti:

"Kapanmaların da olduğu çok zorlu bir dönemde Türkiye ekonomisinin yüzde 7 büyümesi memnuniyet verici bir gelişme. Pandemi dönemi küresel ekonomide imalat sanayimizin gücünü, esnekliğini, rekabet kapasitesini çok net göstermektedir. Pandemiye bağlı olarak tedarik zincirlerindeki değişim dinamiklerinin yarattığı fırsatı, bulunduğumuz bölgede imalat sanayimiz oldukça iyi bir şekilde yakalamış görünüyor. Önümüzdeki dönemde bunu korumak ve hem yeni pazarlara açılarak hem de yüksek teknolojili ürünlerin payını arttırarak ilerlemek sürdürülebilir ve istikrarlı büyümemize büyük katkı sağlayacaktır."

Tamer Kıran, İstanbul, Pandemi, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İMEAK DTO Başkanı Kıran: 'Sanayimiz talepleri karşılama yönünde büyük başarı gösterdi' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bergüzar Korel'in Bergüzar Korel'in "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrıldığı soruşturmada takipsizlik kararı Televizyon programı sona eren Alişan'ın, Bakan Soylu paylaşımı dikkat çekti Televizyon programı sona eren Alişan'ın, Bakan Soylu paylaşımı dikkat çekti Nestle'nin skandal bilgileri yayıldı: Ürünlerinin yüzde 63'ü insan sağlığını tehdit ediyor Nestle'nin skandal bilgileri yayıldı: Ürünlerinin yüzde 63'ü insan sağlığını tehdit ediyor Abdullah Avcı: Sörloth ve Hamsik için çalışıyoruz, onları bekliyorum Abdullah Avcı: Sörloth ve Hamsik için çalışıyoruz, onları bekliyorum Ankara Barosu, Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen imam hakkında suç duyurusunda bulundu Ankara Barosu, Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen imam hakkında suç duyurusunda bulundu Süper Lig'e çıkan Altay, Arda Turan'ı istiyor! Kaptan, yeşil ışık yaktı Süper Lig'e çıkan Altay, Arda Turan'ı istiyor! Kaptan, yeşil ışık yaktı Erdoğan talimatı sonrası zincir marketler ve AVM'lere getirilecek düzenlemenin detayları netleşti Erdoğan talimatı sonrası zincir marketler ve AVM'lere getirilecek düzenlemenin detayları netleşti Eşini taciz ettiğini ileri sürdüğü kişiyi sokakta kadın kıyafetiyle gezdirirken; sopayla dövdü Eşini taciz ettiğini ileri sürdüğü kişiyi sokakta kadın kıyafetiyle gezdirirken; sopayla dövdü

Son Dakika Haberleri
17:10 Damien Comolli'nin hakemlerin üzerine yürüdüğü anlar kameralara yansıdı
16:58 Gezi eylemlerinin yıl dönümü nedeniyle Taksim istasyonu ikinci emre kadar kapatıldı
16:57 Televizyon programı sona eren Alişan'ın, Bakan Soylu paylaşımı dikkat çekti
16:50 Nestle'nin skandal bilgileri yayıldı: Ürünlerinin yüzde 63'ü insan sağlığını tehdit ediyor
16:37 Evinin camını silen genç kadın dengesini kaybedince dördüncü kattan beton zemine düştü
16:36 Abdullah Avcı: Sörloth ve Hamsik için çalışıyoruz, onları bekliyorum
16:27 Çılgın Sedat, engelli çocuğuna rehabilitasyon merkezinde yapılanları anlattı: Kafasına vura vura terapi yaptılar
16:19 Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile tatile çıktı
15:55 Süper Lig'e çıkan Altay, Arda Turan'ı istiyor! Kaptan, yeşil ışık yaktı
15:47 Kimliğini kaybeden terlikçi kadının başına gelmeyen kalmadı! 18 milyonluk vurgun yapan çete lideri olmaktan yargılanıyor
Damien Comolli'nin hakemlerin üzerine yürüdüğü anlar kameralara yansıdı Damien Comolli'nin hakemlerin üzerine yürüdüğü anlar kameralara yansıdı         
17:10
Gezi eylemlerinin yıl dönümü nedeniyle Taksim istasyonu ikinci emre kadar kapatıldı Gezi eylemlerinin yıl dönümü nedeniyle Taksim istasyonu ikinci emre kadar kapatıldı         
16:58
İSKİ, su fiyatlarına yüzde 25 zam teklifi yaptı İSKİ, su fiyatlarına yüzde 25 zam teklifi yaptı         
16:52
Evinin camını silen genç kadın dengesini kaybedince dördüncü kattan beton zemine düştü Evinin camını silen genç kadın dengesini kaybedince dördüncü kattan beton zemine düştü         
16:38
Çılgın Sedat, engelli çocuğuna rehabilitasyon merkezinde yapılanları anlattı: Kafasına vura vura terapi yaptılar Çılgın Sedat, engelli çocuğuna rehabilitasyon merkezinde yapılanları anlattı: Kafasına vura vura terapi yaptılar         
16:27
Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile tatile çıktı Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile tatile çıktı         
16:20
Virajı alamayan araç 80 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 1 kişi hayatını kaybetti Virajı alamayan araç 80 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 1 kişi hayatını kaybetti         
15:49
Hayvan pazarlarında hareketlilik başladı! Büyükbaş fiyatları 12 bin ila 40 bin lira arasında değişiyor Hayvan pazarlarında hareketlilik başladı! Büyükbaş fiyatları 12 bin ila 40 bin lira arasında değişiyor         
15:41
NBA yıldızı takımının amblemine basarak taraftarı kışkırttı! Pet şişe atan taraftar tutuklandı NBA yıldızı takımının amblemine basarak taraftarı kışkırttı! Pet şişe atan taraftar tutuklandı         
15:22
Binlerce yıllık tarihi tünel, doğa yürüyüşçülerinin vazgeçilmezi oldu Binlerce yıllık tarihi tünel, doğa yürüyüşçülerinin vazgeçilmezi oldu         
15:06
İmamoğlu, önceki İBB yönetimini 28 milyon dolarlık yolsuzluk ile suçladı: Belgeler elimde İmamoğlu, önceki İBB yönetimini 28 milyon dolarlık yolsuzluk ile suçladı: Belgeler elimde         
15:00
Bahçeden erik yiyen kişi, not yazıp ağaca astı: Borcum var ise IBAN atın Bahçeden erik yiyen kişi, not yazıp ağaca astı: Borcum var ise IBAN atın         
14:42
Sapık antrenör yüzünden 18 yaşındaki milli karatecinin kariyeri bitti! Korkusundan sporu bıraktı Sapık antrenör yüzünden 18 yaşındaki milli karatecinin kariyeri bitti! Korkusundan sporu bıraktı         
12:50
Sapık, kocasının kuzeni çıktı! İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı Sapık, kocasının kuzeni çıktı! İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı         
12:13
Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı         
12:08
Polisi peşinden sürükledi, babası bile destek olmadı: Terbiyesizlik yapma Polisi peşinden sürükledi, babası bile destek olmadı: Terbiyesizlik yapma         
11:51
Kabine'ye saatler kala yetkili isim toplantıdan çıkabilecek kararları söyledi: Hafta sonu yasakları gevşiyor Kabine'ye saatler kala yetkili isim toplantıdan çıkabilecek kararları söyledi: Hafta sonu yasakları gevşiyor         
11:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2021 17:17:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İMEAK DTO Başkanı Kıran: "Sanayimiz talepleri karşılama yönünde büyük başarı gösterdi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement