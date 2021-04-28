İMEAK DTO, hurdaya ayrılan geminin yerine inşa edilecek gemi için teşvik verilmesini değerlendirdi - Son Dakika

İMEAK DTO, hurdaya ayrılan geminin yerine inşa edilecek gemi için teşvik verilmesini değerlendirdi

28.04.2021 13:21
İMEAK DTO, hurdaya ayrılan geminin yerine inşa edilecek gemi için teşvik verilmesini değerlendirdi, System.String[]

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, sektörün, hurda teşviki destekleri ile Türk bayraklı gemilerden ekonomik ömrünü tamamlayanların hurdaya ayrılarak yerlerine yeni gemi inşa edilmesini özendirecek...

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, sektörün, hurda teşviki destekleri ile Türk bayraklı gemilerden ekonomik ömrünü tamamlayanların hurdaya ayrılarak yerlerine yeni gemi inşa edilmesini özendirecek destekleri beklediğini belirterek, "Bu haliyle yeni yönetmeliğin (Hurdaya Ayrılan Türk Bayraklı Gemilerin Yerlerine Yeni Gemi İnşa Edilmesinin Teşvikine Dair Yönetmelik) Koster Filosunu Yenileme Projesi'ne katkı sağlamasını umut ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kıran, yaptığı yazılı açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan Hurdaya Ayrılan Türk Bayraklı Gemilerin Yerlerine Yeni Gemi İnşa Edilmesinin Teşvikine Dair Yönetmelik'in bugün itibarıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

Söz konusu yönetmeliğin, İMEAK Deniz Ticaret Odası'nın en önem verdiği konuların başında gelen Türk Koster Filosunu Yenileme Projesi ile yakından ilgili olması nedeniyle büyük önem taşıdığını vurgulayan Kıran, şunları kaydetti:

"Koster Filosu Yenileme Projesi, Akdeniz ve Karadeniz'de Rusya, Ukrayna ve AB ülkelerinin filolarına karşı rekabet edebilirliğin sürdürülmesi ve bölgedeki ticari potansiyelden ülkemizin daha fazla pay alabilmesini hedefleyen bir projedir. Bölge ülkelerindeki koster tipi gemilerin yaş ortalaması 10-15'lerde iken, Türk sahipli koster tipi gemi filomuzun ortalama yaşı 27'dir. Yenilenmiş ülke filolarına karşı rekabet gücünün kaybedilmemesi, ülkemizin Karadeniz ve Akdeniz çanağındaki yüzde 35'lik deniz taşımacılığındaki payının bölgedeki diğer ülkelerin kontrolüne geçmemesi için proje büyük önem taşımaktadır. Koster filomuzun yenilenmesi için ilk etapta 10, 10 yıllık bir süreçte ise 100 geminin yenilenmesi hedeflenen projeyle ilgili çalışmalar halen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile sürdürülmektedir.

Yaklaşık 1 yılı aşkın süredir tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi koşulları ve genel ekonomik konjonktür projenin gerçekleştirilmesinde güçlükler ortaya koymuştur. Dolayısıyla sektörümüz, hurda teşviki destekleri ile Türk bayraklı gemilerden ekonomik ömrünü tamamlayanların hurdaya ayrılarak yerlerine yeni gemi inşa edilmesini özendirecek destekleri beklemektedir. Bu haliyle yeni yönetmeliğin Koster Filosunu Yenileme Projesi'ne katkı sağlamasını umut ediyoruz. Yönetmeliğin hazırlanmasında emekleri geçen başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu olmak üzere Bakan Yardımcılarımıza ve bürokratlarımıza teşekkür ediyoruz."

Karadeniz, Akdeniz, Türk, Gemi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İMEAK DTO, hurdaya ayrılan geminin yerine inşa edilecek gemi için teşvik verilmesini değerlendirdi - Son Dakika Ekonomi


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