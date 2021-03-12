İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Kıran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "Ekonomi Reformlarını" değerlendirdi Açıklaması

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, "Açıklanan Reform Paketi de iş dünyası ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ile ilgili birçok kurum ile istişare sonucu hazırlanması dolayısıyla beklentileri karşıladı. İş dünyasının sesine kulak verilmiş ve ekonominin önünü açacak bir paket gördük." ifadelerini kullandı.

Kıran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün gerçekleştirilen "Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı"nda duyurduğu reform kararlarına ilişkin yazılı açıklamasında, Kovid-19 salgınının dünyada insan ölümlerinin yanı sıra ekonomilerde de büyük tahribata yol açtığını, çok hızlı bir küresel yayılım göstermesine rağmen Türkiye'nin bu süreçte büyük bir başarı gösterdiğini belirtti.

Geçen yıl ekonomik büyümenin toparlanmasının hız kaybetmemesi, bütçede olumsuzluk yaşanmaması ve dış dünyaya karşı rekabet avantajı sağlanması için 100 milyar TL'lik Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi başta olmak üzere bir dizi önlem alındığını aktaran Kıran, "Bunun sonucunda küresel ekonomide birçok ülke geçtiğimiz yıl daralma yaşarken ülkemizin yılı yüzde 1,8 büyüme ile kapattığını kaydetti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün açıklanan Reform Paketi de iş dünyası ve ekonomi ile ilgili birçok kurum ile istişare sonucu hazırlanması dolayısıyla beklentileri karşıladı." ifadelerini kullandı.

"Ekonominin önünü açacak bir paket"

Kıran, reform paketinde üretim, istihdam, yatırım ve ihracata önceliğin verildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin ihtiyacı olan yerel üretimin teşvik ediliyor olması, teknolojinin desteklenmesi, kadın ve genç istihdamına ayrıcalık kazandırılmasını çok değerli bulduk. Yeni reformla atılan adımlar verimliliği artırmayı amaçlıyor ve rekabet koşullarını iyileştirmeye çalışıyor. Yeni reform paketindeki düzenlemelerle beklenen sonuçların alınacağını düşünüyoruz. Kamuoyunun çok yakından beklediği bir konu da vergi reformu. Vergi sisteminin sadeleşmesi, dijitalleşmesi ve şeffaf olması iş dünyası ve yatırımcılar için olumlu bir gelişme.

Reform Paketi'nde, Türkiye'de önümüzdeki dönemde makroekonomik istikrar için finans ve reel sektör arasındaki kanalın iyi çalışması için tedbirler gördük. Sorunlu kredilerin çözülmesi konusu daha sağlıklı bir ortam yaratacaktır. Bu konuda Varlık Yönetim Şirketleri'nin kapasitesinin güçlendirilmesi, bu çerçevede yasal altyapı oluşturulması ve potansiyeli bulunan şirketlerin ayakta tutulmaya çalışılmasını önemsiyoruz. Pakette enflasyon ile mücadelenin ana başlıklardan birini oluşturması da çok değerli. Merkez Bankası dışında Finansal İstikrar Komitesi (FİK) kurulması da önemli. Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nca üç ayda bir kamu maliyesine ilişkin bilgilendirme yapılması, reformların uygulanabilirliği, şeffaflığı artırması bakımından olumlu ve değerli. İş dünyasının sesine kulak verilmiş ve ekonominin önünü açacak bir paket gördük."