İMEAK: Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık indirimini olumlu karşılıyoruz

İstanbul, Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, "Merkez Bankamızın politika faizini 100 baz puan indirmesini olumlu karşılıyoruz. Bu vesileyle uzun bir aradan sonra fonlama maliyeti tek haneli seviyeye gerilemiştir." ifadelerini kullandı.

İMEAK'tan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kıran, Çin'in Wuhan kentinde başlayan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tüm dünyayı etkisi altına alarak pandemi haline dönüştüğünü, bugün itibarıyla Avrupa'nın virüsün merkezi haline geldiğini belirtti. Çok hızlı bir küresel yayılım göstermesine rağmen Türkiye'nin bu süreçte büyük bir başarı gösterdiğini ifade eden Kıran, Sağlık Bakanlığının olağanüstü çabaları ve çalışmaları sonucu salgının ülkemize gelişinin önemli ölçüde geciktirildiğini vurguladı.

Tamer Kıran, salgın nedeniyle uluslararası ticaretin de büyük sekteye uğradığını belirterek virüsün son yıllarda denizcilik piyasalarının da lokomotifi olan Çin'de ortaya çıktığını anımsattı. 2019 yılı sonlarından itibaren 2020 yılı Şubat ayına kadar denizcilik piyasalarında genelde ciddi düşüş yaşandığını ifade eden Kıran, dünyada kabul gören göstergelerden olan Baltık Kuru Yük Endeksi'nin, 4 Eylül 2019 günü 2518 puanda iken, hızla gerileyerek 10 Şubat 2020 tarihinde 418 seviyesine kadar düşerek tarihi dip seviyelerini test ettiğini vurguladı.

"Göstergeler küresel ekonomide işlerin yolunda gitmediğine işaret ediyordu"

Deniz taşımacılığı tarafındaki öncü göstergelerin bir süredir küresel ekonomide işlerin iyi gitmediğine işaret etmekte olduğunu belirten Kıran, şöyle devam etti:

"Nitekim; ABD Merkez Bankası mecbur kalarak; faizleri yüzde 0-0.25 oranına kadar düşürmek durumunda kalmıştır. Bu anlamda genişlemeci politika kaçınılmaz hale gelmiştir ve bütün ülkeler ekonomilerini ayakta tutma yönünde çabalarını azami şekilde sürdürmektedir. Geldiğimiz noktada; son 2 aydır olumsuz etkisini hızla hissettiren koronavirüs, ticari daralma ve ekonomik resesyon kaygılarını daha da şiddetli hale getirdi. Bu anlamda başta ABD olmak üzere hemen hemen tüm ülke ve uluslararası kurum ekonomiye destek paketlerini açıklamaya başladı."

Tamer Kıran, Türkiye açısından alınmakta olan çok yerinde tedbirlerin proaktif olarak sürdürülmesini yararlı olacağını düşündüklerini kaydetti. Ayrıca, ABD Merkez Bankasının tarihi kararının ardından, denizcilik firmalarının ve tüm iş aleminin finansal açıdan sürdürülebilirliği konusunda başta TCMB olmak üzere ekonomi kurum ve kuruluşlarına önemli görevler düştüğü kanaatinde olduklarını da belirten Kıran, "Bu çerçevede; Merkez Bankamızın politika faizini 100 baz puan indirmesini olumlu karşılıyoruz. Bu vesileyle uzun bir aradan sonra fonlama maliyeti tek haneli seviyeye gerilemiştir." ifadelerini kullandı.

"Birçok badirenin üzerinden başarıyla gelmeyi bildik"

"Geldiğimiz noktada; artık her şeyden önemlisi insan sağlığıdır" vurgusunu yapan Tamer Kıran, şöyle devam etti:

"Şimdi her türlü ticari kaygıdan önce halkımızın sağlığını korumaya ve virüse karşı amansız mücadeleye odaklanmamız gerekmektedir. Virüsün etkili olduğu ülkelere uçuş yasağı getirilmiştir. Eğitime ara verilmiş, kamu ve özel sektörde çalışanlara evden çalışma imkanları getirilmiştir. Ekonomi yönetimimiz, bu krizde de alınması gereken tedbirleri belirliyor. Cumhurbaşkanımız, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çerçevesinde kapsamlı bir eş güdüm toplantısına başkanlık edecek, atılacak adımlarla ilgili kamuoyunu bilgilendirecek.

Türkiye olarak yakın geçmişte birçok badirenin üzerinden başarıyla gelmeyi bildik. İş dünyasının temsilcileri olarak biz, alınmakta olan tedbirleri destekliyor, sektörümüz açısından gereklilikleri yerine getirmek için en iyi gayret ve özveriyi gösteriyoruz. Bu zor dönemi aşmak adına, gerek toplumumuzun sağlığı gerekse ekonomimiz açısından bize düşen ne görev varsa yerine getirmeye hazırız. Toplum olarak paniğe veya rehavete kapılmadan sağduyulu bir bilinçle bu önemli süreci geçirmeli ve resmi makamların önerilerine uygun olarak hareket etmeliyiz. Ülkemizin bu zorlu süreci de mümkün olabilecek en az hasarla atlatarak, normale döneceğine inanıyoruz."