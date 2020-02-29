İMEAK'tan İdlib'deki saldırıya ilişkin açıklama

İstanbul, Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, "Mübarek üç ayların habercisi Regaip Kandili'ni idrak ettiğimiz gecede, Suriye İdlib'de 33 askerimizin şehit olduğu haberini almanın yasını yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

İMEAK'tan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kıran, rejim güçlerinin alçakça saldırısıyla şehit olan Türk askerine Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diledi.

Kıran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye olağanüstü bir süreçten geçmektedir. Cumhuriyet tarihimizde milli güvenliğimize yönelik en ciddi tehditleri yaşıyoruz. Gün, birlik, beraberlik ve kenetlenme günüdür. Bekamız için devletimizin alacağı siyasi ve askeri her kararın yanındayız ve destekçisiyiz.

Devletimizin ve kahraman silahlı kuvvetlerimizin, bu alçakça saldırıları bertaraf edeceğine, şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağına güvenimiz, inancımız tamdır. Vatanımızı canı pahasına müdafaa eden kahraman askerlerimiz için dua ediyor, muvaffakiyetler diliyoruz.

Allah Türk milletinin yar ve yardımcısı olsun."