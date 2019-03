İmeak'tan "İstihdam Seferberliği" Kampanyasına Destek

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası (İMEAK DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, istihdam seferberliği kapsamında iş dünyasına ve girişimcilere sunulan teşviklerin büyük fırsat olduğunu belirterek, "Türk denizcilik sektörü olarak istihdam seferberliğinde elimizi taşın altına koyacağız." ifadelerini kullandı.



Kıran, 25 Şubat'ta "Burası Türkiye Burada İş Var" sloganıyla başlatılan İstihdam Seferberliği 2019'a ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, seferberlik kapsamında, iş dünyasına ve girişimcilere 8 farklı teşvik sunulduğunu bildirdi.



Bu desteklerin iş dünyası için büyük bir fırsat olduğuna işaret eden Kıran, iş dünyasını, özellikle denizcilik camiasını istihdam seferberliğine katılmaya davet etti.



"Türk denizcilik sektörü olarak istihdam seferberliğinde elimizi taşın altına koyacağız." ifadesini kullanan Kıran, iş dünyasına sunulan 8 farklı teşvikten ikisinin çok önemli olduğuna dikkati çekti.



Kıran, bunlardan birincisinin, "Nisan sonuna kadar sağlanacak her ilave istihdamın 3 ay boyunca ücretini, sigorta primlerini ve vergisini devletin karşılaması" olduğunu kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:



"İkincisi olarak da herhangi bir sebeple işinde sıkıntı yaşayan girişimcilerimiz için çok önemli bir destek getirildi. Böylece devletimiz sıkıntılı günümüzde de yanımızda olduğunu bir kez daha gösteriyor. Eğer bir işveren işlerinde sıkıntı yaşadıysa, faaliyetleri durmuş ya da azalmışsa; çalışanlarının maaşı 3 ay boyunca Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödeniyor."



"İş dünyasının tüm temsilcileri olarak bu seferberliğinin arkasındayız"



Kıran, Valilik öncülüğünde İstanbul'daki tüm odalar ve iş dünyasının diğer temsilcilerinin bir araya gelerek harekete geçtiğini belirterek, yakın zamanda bunu bir tanıtım toplantısıyla kamuoyu ile paylaşacaklarını bildirdi.



İMEAK DTO olarak hizmet alanlarının sadece İstanbul ile sınırlı olmadığını, denizin, denizciliğin olduğu her yerde bulunduklarını vurgulayan Kıran, "Bu bakımdan odamıza daha büyük bir yük düşüyor. Türkiye genelindeki 9 şubemiz ve 15 temsilciliğimizle birlikte istihdam seferberliği için var gücümüzle çalışacağız." ifadelerini kullandı.



Kıran, iş dünyasının her temsilcisinin yeni bir istihdamının, "Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmak" anlamına geldiğini kaydederek, ülkenin kendine güvenenleri hiçbir zaman yanıltmadığını vurguladı.



Dünün en çok kazananlarının Türkiye'ye yatırım yapanların, Türkiye'de istihdam sağlayanların olduğunu aktaran Kıran, "Yarının en çok kazananları da bugün Türkiye'ye yatırım yapanlar, insanımıza istihdam sağlayanlar olacak. Bu topraklarda, bu ülkenin denizlerinde bereket var, umut var. Burada iş var, burada AŞ var, burada gelecek var diyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

