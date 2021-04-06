İmece-Der kurucuları Başkan Günel ile görüştü - Son Dakika

İmece-Der kurucuları Başkan Günel ile görüştü

06.04.2021 17:36
İmece-Der kurucuları Başkan Günel ile görüştü, System.String[]

Kuşadası İmece Dostluk ve Dayanışma Derneği (İmece-Der) kurucu üyeleri, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Kuşadası İmece Dostluk ve Dayanışma Derneği (İmece-Der) kurucu üyeleri, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette, Dernek Başkanı Gencay Hükümdar, Belediye Başkanı Ömer Günel'e Aydın'da gerçekleştirdikleri yardım faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Aydın'da ihtiyaç sahibi ailelere ayni ve maddi destekte bulunmak amacıyla 3 yıl önce faaliyete başlayan İmece-Der'in kurucu üyeleri, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'i makamında ziyaret etti. Ziyarette, Dernek Başkanı Gencay Hükümdar, Belediye Başkanı Ömer Günel'e derneğin kuruluş amacı, Aydın'da yürüttükleri yardım faaliyetleri ile hayata geçirmeyi planladıkları projelerden bahsetti.

Bugüne kadar Aydın'ın ilçelerinde yaşayan ihtiyaç sahibi 500 aileye ulaştıklarını belirten Dernek Başkanı Gencay Hükümdar, "Özellikle pandemi döneminde yardım ve destek faaliyetlerimizi artırdık. Derneğimize yapılan başvuruları büyük bir titizlikle inceledikten sonra belirlediğimiz ailelere kira, gıda, yakacak, ev eşyası ve kıyafet yardımında bulunuyoruz. Kuşadası Belediyesi de kentimizde sosyal belediyeciliğin çok güzel örneklerini veriyor. Bu nedenle Belediye Başkanımız Ömer Günel'e çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise "Korona virüs salgınından özellikle turizm sektöründe çalışan hemşehrilerimiz oldukça olumsuz etkilendi. Kuşadası Belediyesi olarak bugüne kadar hayırsever hemşehrilerimizin ve sivil toplum kuruluşlarımızın desteği ile çeşitli dayanışma kampanyalarına öncülük ettik. Zor süreçler ancak yardımlaşma ve dayanışma ile aşılabilir. Böylesine güzel bir şeye vesile olduğunuz için teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Yetki ve olanaklarımız dahilinde her zaman yanınızdayız" diye konuştu. - AYDIN

İmece-Der kurucuları Başkan Günel ile görüştü
İmece-Der kurucuları Başkan Günel ile görüştü

Kuşadası Belediyesi, Ömer Günel, Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İmece-Der kurucuları Başkan Günel ile görüştü - Son Dakika


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