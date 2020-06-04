İmece geri döndü, 100 milyon doların üzerinde bir para yurtta kaldı - Son Dakika

İmece geri döndü, 100 milyon doların üzerinde bir para yurtta kaldı

İmece geri döndü, 100 milyon doların üzerinde bir para yurtta kaldı Yıllarca Gürcistan'dan gelen çay işçileri tarafından toplanan yaş çay bu yıl Korona virüs salgını nedeniyle imece usulü ile toplanınca hem çayın kalitesi arttı hem de 100 milyon doların üzerinde bir para yurtta kaldı Doğu...

İmece geri döndü, 100 milyon doların üzerinde bir para yurtta kaldı

Yıllarca Gürcistan'dan gelen çay işçileri tarafından toplanan yaş çay bu yıl Korona virüs salgını nedeniyle imece usulü ile toplanınca hem çayın kalitesi arttı hem de 100 milyon doların üzerinde bir para yurtta kaldı

RİZE - Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yıllardır Gürcistan'dan gelen çay işçileri tarafından toplanan yaş çayın bu yıl Korona Virüs salgını tedbirleri kapsamında sınır kapılarının kapatılması sonucu yöre insanı tarafından imece usulü ile toplanmaya başlaması ile hem çayın kalitesinin arttığı hem de 100 milyon dolar üzerinde bir paranın yurtta kaldığı belirtildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını nedeniyle kapanan sınır kapıları nedeniyle Gürcistan'dan her yaş çay hasat döneminde Doğu Karadeniz'e gelen 40 bine yakın Gürcü çay işçileri bu yıl gelemedi. Bunun üzerine yöre insanı başta büyük şehirlerden olmak üzere gerekli izinlerini alarak 20 Mayıs'tan itibaren bölgeye gelerek kendileri için belirlenen karantina süreci sonrasında kendi çayını toplamaya başladı. Yöreye farklı illerden gelen az sayıda yerli çay işçileri de çay hasadına katılırken, yıllardır terk edilen imece usulü çay toplama sistemi bu yıl yörede kullanılmaya başlandı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çay Üreticileri Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Mavi, pandemi süreci nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sınır kapısının kapanmasıyla çay üretiminde Gürcüler çalışamayınca hem çayın kalitesinin arttığını, hem de Gürcüler'e ödenen 100 milyon doların üzerindeki bir paranın bu yıl Türkiye'de kaldığını söyledi.

Çay üreticilerinin "Gürcüler gelemeyecek" düşüncesiyle sıkıntılı başladığı sezonun korkulan gibi olmadığını, Gürcülerin gelemeyişiyle doğan boşluğu imecenin doldurduğunu ifade eden Mavi "Sezona karamsar başlandı. 'Gürcüler gelemeyecek ne olacak?' diye düşünülüyordu. Biz bir kampanya başlatarak 'Herkes kendi çayını kendisi toplasın' dedik. İl dışında olan Rizeliler'in de gelmesi için bir çaba sarf ettik ve onlar da çay bahçesinin başına geldi. 19 Mayıs'tan sonra herkes kendi çayını toplamaya başladı. Bugün itibariyle sahil kesim, önemli bir kesim 1. sürgün çayını bitirdi. Hem çay toplama işinde, hem de özel sektörde çay doldurma işinde çalışan Gürcüler gelemedi. Onların gelemeyişi ile doğan ihtiyacı bölgemizden ve il dışından gelen vatandaşlarımız ile karşılıyoruz. Bana çok sayıda telefon geldi, özellikle Antalya ve Adana bölgesinden. Biz bu sektörde çalışmak istiyoruz dediler. Genellikle üniversite öğrencileri olmak üzere bizi aradılar ve şuan da çay sektöründe yükleme işinde çalışıyorlar" dedi.

Gürcistan uyruklu vatandaşların gelemeyişi nedeniyle çay üreticilerinin kendi tarım arazilerine daha fazla sahip çıktığını ve bunun ekonomik açıdan olsun, çayın kalitesi açısından olsun Türkiye için olumlu gelişmelere sahne olduğunu dile getiren Mavi "2 tane kazan kazan oldu. Gürcülerin gelmemesi ile birincisi çay kalitemiz düzeldi. Hem ÇAYKUR, hem de özel sektör çok kaliteli çay yaprağı almaya başladı. İkincisi Gürcülere ciddi paralar ödeniyordu. Bu çay sezonunda 100 milyon doları aşan meblağlar. Bu para yurt dışına çıkıyordu hiç geri dönmemek şartıyla. Pandemiden dolayı kapılar kapanınca otomatikman ülke içinde arayışa girdik ve sorunları çözmeye başladık. Çok da iyi gidiyor şuanda. Akdeniz bölgesinden çok sayıda vatandaşımız geldi, bizde onlara aracı olduk. Şuanda hiçbir aksaklık olamadan süreç devam ediyor. İnşallah gümrük kapısı hiç açılmaz, bu şekilde devam eder, para burada kalır, hem çayımızın kalitesi artar hem de işsizlerimiz azalır" şeklinde konuştu.

Türk gençlerinin çay toplama sezonunda başarılı iş çıkardığının altını çizen Mavi "Kendi çocuklarımız, kendi gençlerimiz de çay toplamada çok başarılı oldular gerçekten herkesi şaşırttılar. Yaşlısı genci tam 20, 25,30 yıl önceki havaya döndük. Herkes kendi çayını topluyor, birbirine yardım, imece ediyor. Çay kalitesi de gerçekten arttı. ÇAYKUR'un ve özel sektörün aldığı çay kalitesini gözlemlediğimde çay kalitesi gerçekten arttı. Böyle devam ederse Rize için ve çay için çok güzel günler bizi bekliyor" diye konuştu.

Çay üreticisi Ali Uzun ise Gürcistan uyruklu çay işçilerini çalıştırdıklarında kalitesiz çay toplandığını gördüklerini dile getirerek "Biz kendi çayımızı topluyoruz. İşçi hiç almıyoruz, çayımızı ÇAYKUR'a veriyoruz, özel sektöre de ara sıra veriyoruz. Biz çay işinden memnunuz fiyattan memnunuz şükredelim sabredelim. Gürcüler gelmezse çayın kalitesi artar çünkü Gürcüler çok pis çay topluyor. Elimizden gelse Gürcüleri çaylığa sokmayız. Ben bir sene çağırdım çok pis çay topladılar. Şimdi çay bahçesine giremediklerinden çayın şu an kaliteli olması çok normal" ifadelerini kullandı.

İmece geri döndü, 100 milyon doların üzerinde bir para yurtta kaldı

Koronavirüs, Gürcistan, Rize, Çay, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 12:11 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İmece geri döndü, 100 milyon doların üzerinde bir para yurtta kaldı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü Güne yükselişle başlayan dolar 6,76'dan işlem görüyor Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan İran ve Irak gümrük kapıları yeniden açıldı Yerli otomobil için Yatırım Teşvik Belgesi alındı Siyah pirincin rengini gören boya zannedip bakanlığa şikayet ediyor ancak faydaları saymakla bitmiyor Türkiye'nin ilk yerli ve milli yer gözlem uydusu gelecek yıl uzaya fırlatılacak Dün 366 lirayla son 2 ayın en düşük seviyesine gerileyen gram altın, bugün 370 liradan işlem görüyor Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir Son Dakika: Akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş indirim geliyor Borsanın en değerli şirketi 44 milyar 733 milyon lirayla Koç Holding oldu Sert düşüş yaşayan altının gram fiyatı 366 liradan işlem görüyor İBB, "3 katı fiyatına cerrahi maske alındı" iddialarına yanıt verdi: Alınan maskelerin koruma özelliği daha yüksek Son Dakika: Toplu taşıma araçları üçte bir oranında ayakta yolcu alabilecek Otellerdeki mini kulüpler ve kreşler hizmet verecek İBB, 1 liralık maskeleri CHP'li isimden 3 kat daha pahalıya aldı
Skandal taciz olayı! Kız öğrenciler sosyal medyadan ifşa edince üniversite olaya el attı Skandal taciz olayı! Kız öğrenciler sosyal medyadan ifşa edince üniversite olaya el attı         
12:19
Koronavirüs arasında askerliğini yapan Heung-Min Son keyifli: 10 kişi aynı odada olsak da harikaydı Koronavirüs arasında askerliğini yapan Heung-Min Son keyifli: 10 kişi aynı odada olsak da harikaydı         
11:51
Galatasaray'da sakatlanan Marcao'nun 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalması bekleniyor Galatasaray'da sakatlanan Marcao'nun 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalması bekleniyor         
11:49
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında, öngörülen koronavirüs rakamlarını paylaştı: İstanbul'da her 100 kişiden 1'i virüs taşıyor Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında, öngörülen koronavirüs rakamlarını paylaştı: İstanbul'da her 100 kişiden 1'i virüs taşıyor         
11:46
Türkiye'nin korona sürecinde tanıdığı profesör, A Haber canlı yayınında el hareketi yaptı Türkiye'nin korona sürecinde tanıdığı profesör, A Haber canlı yayınında el hareketi yaptı         
11:37
MHP'li milletvekili polislere elektroşok silahı verilmesi için kanun teklifi verdi MHP'li milletvekili polislere elektroşok silahı verilmesi için kanun teklifi verdi         
11:34
Sevgilisini göğsünden bıçaklayarak öldüren kadın: Namusumla oynadı, öldürdüm Sevgilisini göğsünden bıçaklayarak öldüren kadın: Namusumla oynadı, öldürdüm         
11:29
Ebru Polat, takipçilerini sosyal medyadan uyardı: Kocalarınızı elinizden alırlar! Ebru Polat, takipçilerini sosyal medyadan uyardı: Kocalarınızı elinizden alırlar!         
11:22
Ahmet Ağaoğlu, UEFA'nın verdiği cezanın CAS'tan döneceğine dair inancı tam: Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz Ahmet Ağaoğlu, UEFA'nın verdiği cezanın CAS'tan döneceğine dair inancı tam: Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz         
11:15
100 iş yerini soyup serbest kalan 12 yaşındaki hırsız, bu kez de 14 iş yerini soydu 100 iş yerini soyup serbest kalan 12 yaşındaki hırsız, bu kez de 14 iş yerini soydu         
11:12
Son Dakika: Türkiye'nin desteklediği Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, başkentte kontrolü sağladı Son Dakika: Türkiye'nin desteklediği Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, başkentte kontrolü sağladı         
11:08
Dün 366 lirayla son 2 ayın en düşük seviyesine gerileyen gram altın, bugün 370 liradan işlem görüyor Dün 366 lirayla son 2 ayın en düşük seviyesine gerileyen gram altın, bugün 370 liradan işlem görüyor         
10:59
Eski Playboy modeli Anamaria Prodan, Romanya kulübü Hermannstadt'ı satın aldı ve model kızını başkan yaptı Eski Playboy modeli Anamaria Prodan, Romanya kulübü Hermannstadt'ı satın aldı ve model kızını başkan yaptı         
10:55
Türkiye'nin ilk yerli ve milli yer gözlem uydusu gelecek yıl uzaya fırlatılacak Türkiye'nin ilk yerli ve milli yer gözlem uydusu gelecek yıl uzaya fırlatılacak         
10:50
Güne yükselişle başlayan dolar 6,76'dan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 6,76'dan işlem görüyor         
10:41
Putin'i çileden çıkaran olay! Yöneticileri azarladı: Sosyal medyadan mı öğreneceğiz? Putin'i çileden çıkaran olay! Yöneticileri azarladı: Sosyal medyadan mı öğreneceğiz?         
10:22
Survivor'da yeni dönem başladı! Kaptanlık oyununu kazanan Cemal Can ve Sercan takımlarını kurdu Survivor'da yeni dönem başladı! Kaptanlık oyununu kazanan Cemal Can ve Sercan takımlarını kurdu         
10:10
Hes Kablo Kayserispor, kulübe gelir sağlamak için tesislerde kır düğünü organizasyonu düzenleyecek Hes Kablo Kayserispor, kulübe gelir sağlamak için tesislerde kır düğünü organizasyonu düzenleyecek         
10:08
İspanyol basını yazdı: Hakan Çalhanoğlu Ağustos'ta Galatasaray'a imza atmaya hazır İspanyol basını yazdı: Hakan Çalhanoğlu Ağustos'ta Galatasaray'a imza atmaya hazır         
10:07
Türkiye Kovid-19'la mücadele ederken ortaya çıkan KKKA'nın ölüm oranı, koronadan 3 kat fazla Türkiye Kovid-19'la mücadele ederken ortaya çıkan KKKA'nın ölüm oranı, koronadan 3 kat fazla         
10:07
Ölümüyle ABD'yi kaosa sürükleyen Floyd'un cansız bedeninde koronavirüs tespit edildi Ölümüyle ABD'yi kaosa sürükleyen Floyd'un cansız bedeninde koronavirüs tespit edildi         
09:57
Alkollü kadın, kendisini aracına almayan taksiciye bıçak çekip aracın aynalarını kırdı Alkollü kadın, kendisini aracına almayan taksiciye bıçak çekip aracın aynalarını kırdı         
09:57
Cami hoparlörlerinden Cami hoparlörlerinden "Çav Bella" çalındığı anın videosunu paylaşan kadının 3 yıla kadar hapsi istendi         
09:51
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan İran ve Irak gümrük kapıları yeniden açıldı Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan İran ve Irak gümrük kapıları yeniden açıldı         
09:49
Vaka sayısı düşmeden neden normalleşiyoruz? Bilim Kurulu Üyesi Özlü açıklık getirdi Vaka sayısı düşmeden neden normalleşiyoruz? Bilim Kurulu Üyesi Özlü açıklık getirdi         
09:46
Yerli otomobil için Yatırım Teşvik Belgesi alındı Yerli otomobil için Yatırım Teşvik Belgesi alındı         
09:45
Yandaki bina yıkılınca kiracı, tuttuğu dükkanın duvarının olmadığını gördü Yandaki bina yıkılınca kiracı, tuttuğu dükkanın duvarının olmadığını gördü         
09:43
Barışmayan eski sevgilisini darbedip aracını kullanılmaz hale getirdi Barışmayan eski sevgilisini darbedip aracını kullanılmaz hale getirdi         
09:42
Fenerbahçe, Gökhan Gönül'e 800 bin euro maaş ve takım kaptanlığı önerdi Fenerbahçe, Gökhan Gönül'e 800 bin euro maaş ve takım kaptanlığı önerdi         
09:39
Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Büyük piki atlattık ancak sonbahara doğru risk görüyoruz Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Büyük piki atlattık ancak sonbahara doğru risk görüyoruz         
09:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2020 12:28:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İmece geri döndü, 100 milyon doların üzerinde bir para yurtta kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]