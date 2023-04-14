İMECE'nin uzaya gönderilemediği törende dikkat çeken diyalog: Burada komplo olabilir mi? - Son Dakika
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İMECE'nin uzaya gönderilemediği törende dikkat çeken diyalog: Burada komplo olabilir mi?

14.04.2023 12:23

Olumsuz hava şartları nedeniyle ikinci kez fırlatılması ertelenen İMECE için tören alanında bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a "Burada komplo olabilir mi?" diye sordu. Varank, böyle bir şeyin olmayacağını ifade ederken, ilginç diyalog böyle görüntülendi.

Geçtiğimiz günlerde uzaya fırlatılması hava şartları sebebiyle iptal olan İMECE Uydusu'nun uzaya fırlatılması yeniden hava muhalefeti nedeniyle fırlatılışa son 27 saniye kala ileri bir tarihe ertelendi.

BUGÜNE ERTELENMİŞTİ

680 kilometre irtifada Güneş'e eş zamanlı yörüngede konumlanacak, tasarım görev ömrü olan 5 yıl boyunca; hedef teşhis, tespit, doğal afet, tarımsal uygulamalar gibi birçok alanda ülkemize hizmet verecek İMECE geçtiğimiz günlerde hava olayları nedeniyle fırlatılamamış, fırlatılması bugüne ertelenmişti.

İMECE YİNE FIRLATILAMADI

İMECE'nin Türkiye saati ile 09.48'de Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden uzaya fırlatılması için Türkiye yeniden ekranlara kilitlendi. Ankara'da bulunan TÜBİTAK UZAY'ın yer takip istasyonunda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katıldığı törende fırlatma için geri sayım yapılırken 28 saniye kala rüzgar nedeniyle fırlatma ikinci kez ertelendi.

"BURADA KOMPLO OLABİLİR Mİ?"

Salonda büyük bir hayal kırıklığı yaşanırken Akar ve Varank arasındaki diyalog ekranlara yansıdı. Bakan Varank'ın kulağına eğilen Hulusi Akar, "Burada komplo olabilir mi?" diye sordu. Varank, böyle bir şeyin olmayacağını söylerken yaşanan bu diyalog ekranlara yansıdı.

YORUMLAR (8)
  • METEHAN AKMAN: eyyyy elooon ne yapmak istemektesin Cevap Yaz 4 4 Yayından Kaldır
  • Ahmet eren Kacmaz: ALLAHIN İZNİYLE YAKINDA FIRLATMA RAMPALARINIDA YERLİ ÜRETECEZ. 80 YILDIR İÇTİLER ASTILAR 20 YILDA BUNU TEMİZLENMESİNİ BEKLİYORLAR. 2023 TÜRKİYE YÜZ YILI OLACAK RECEP TAYYİP ERDOĞAN Cevap Yaz 32 17 Yayından Kaldır
  • İbrahim Soytetir: Allahın izninden sonra ABD de izin vermeli düğmeye onlarbasacak 2 2 Yayından Kaldır
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İMECE'nin fırlatılamadığı törene damga vuran diyalog: Burada komplo olabilir mi? İMECE'nin fırlatılamadığı törene damga vuran diyalog: Burada komplo olabilir mi? Uzaya gönderilmesi için hazırlıklar yapılan İMECE'ye 28 saniye kala rüzgar engeli Uzaya gönderilmesi için hazırlıklar yapılan İMECE'ye 28 saniye kala rüzgar engeli

Mustafa Varank, Hulusi Akar, Güneş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İMECE'nin uzaya gönderilemediği törende dikkat çeken diyalog: Burada komplo olabilir mi? - Son Dakika


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