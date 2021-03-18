"İmece Summit: Geleceğe Etki Zirvesi"nde yerel yönetimlerin değişimi yönetmedeki rolü konuşuldu - Son Dakika

"İmece Summit: Geleceğe Etki Zirvesi"nde yerel yönetimlerin değişimi yönetmedeki rolü konuşuldu

18.03.2021 14:11

Zorlu Holding'in ev sahipliğinde, sosyal inovasyon platformu İmece'nin yürütücülüğünde düzenlenen "İmece Summit: Geleceğe Etki Zirvesi"nde, yerel yönetimlerin değişimi yönetmedeki rolü ele alındı.

Zorlu Holding'in ev sahipliğinde, sosyal inovasyon platformu İmece'nin yürütücülüğünde düzenlenen "İmece Summit: Geleceğe Etki Zirvesi"nde, yerel yönetimlerin değişimi yönetmedeki rolü ele alındı.

"Geleceğe Etki" temasıyla çevrim içi platformda gerçekleştirilen zirvede, "Yerel Yönetimlerin Değişimi Yönetmekteki Rolü" başlıklı oturumun moderatörlüğünü, gazeteci-yazar Hakan Güldağ yaptı.

Zirveye video mesaj gönderen Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Fatma Şahin, yeşil dönüşüm ve yeşil ekonominin özellikle sanayi şehirlerinde kültür ve turizmde her bir alan için çok önemli hale dönüştüğünü ifade etti.

Birleşmiş Milletler'de, yalnızca ekonomik kalkınma değil, insani ve çevresel kalkınmanın yıllarca konuşulduğunu anımsatan Şahin, "Eğer dünya insani ve çevresel kalkınmayı zamanında yapmış olsaydı bugün bu pandemiyle karşı karşıya kalınmayacaktı. Adına ne söylerseniz söyleyin bunlar birer sonuç. Bulaşıcı hastalıklar, kuraklık, yeşilin azaltılması, deprem, bunların hepsine baktığımızda bir sonuçla karşı karşıyayız. Bunlar olmasın diye koruyucu önleyici tedbir almak gerekiyor. Şehirler ve dünya da vücut gibi. Daha baştan işi sıkı tutmak, koruyucu önleyici tedbirlerle kendimizi, ailemizi, toplumu, şehri, bölgeyi, ülkeyi ve dünyayı koruyarak kullanmamız lazım." diye konuştu.

2014'te göreve geldikten sonra İmar ve Ulaşım Master Planını yaparken, İklim Master Planı da hazırladıklarını belirten Şahin, bu planla şehrin kirletici unsurlarını ortaya çıkardıklarını, şehrin toprağının, havasının ve suyunun nasıl korunacağına dair önerileri listelediklerini anlattı.

Ulaşımın havayı kirletmesinin bütün metropollerin en büyük sorunu olduğuna dikkati çeken Şahin, bunun önüne geçmek için toplu ulaşım filolarını gençleştirdiklerini, yeni alınan otobüsleri doğal gaza çevirdiklerini ve filoyu elektrikliye çevirme üzerine çalışma yaptıklarını aktardı.

"Çok hızlı bir iklim kanunu çıkarmamız lazım"

Başlattıkları "Yeşil Şehirler Huzurlu Nesiller" projesi kapsamında 27 milyon fidan dikeceklerini anlatan Şahin, geçen yıl 3 milyon fidan diktiklerini, bu yıl 7 milyon fidan dikmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Gaziantep'in havasını, suyu ve toprağındaki mevcut kirliliği temizleme, yeni kirlilik oluşturmama ve yeni yeşil alanlar oluşturmayla ilgili olağanüstü gayret gösterdiğini ifade eden Şahin, buna "yeşil ekonomi" adını verdiklerini aktardı.

Fatma Şahin, "Çok hızlı bir iklim kanunu çıkarmamız lazım. Biz de buna hazırız. Belediyeler Birliği olarak nasıl bir iklim kanunu çıkması gerekiyor, bunun altyapısını hazırlamalıyız. Hukuk devletinde bu çok mühim." ifadelerini kullandı.

Özellikle sulanabilir arazilerde elektrik maliyetinin çok yüksek olduğuna işaret eden Şahin, "Bugün hep konuştuğumuz konulardan bir tanesi, kendi kendine yetme, akıllı gıda, akıllı tarım. Yüksek teknolojiyi kullanarak verimliliği artırma. 3 dönem milletvekilliği yaptım. Şu anda bana başa dön ne yaparsın deseler, bu şehirde sulanabilir arazilerin her yerine yenilenebilir enerji yaparım. Yenilenebilir enerjiyi, güneş enerjisini son 10 yılda çok daha güçlü kullanmaya başladık. Çünkü 2004'e kadar yenilenebilir enerji kanunumuz yoktu. Sular aktı gitti, rüzgar döndü durdu, güneş yaktı fakat enerjiye dönüşmedi. Artık yenilenebilir çevreci enerji üzerinde çok çok dolu çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Amacımız, iyi bir atık yönetimiyle atığın yakılarak enerjiye dönüştürülmesi"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da yeşil dönüşümün insanların yaşam kalitesini artırması, toplumun daha mutlu ve sağlıklı kentlerde yaşaması için yol haritasına ihtiyaç bulunduğunu söyledi.

Kemerburgaz ve Hacıosman Atatürk Kent Ormanlarının açılışını gerçekleştirdiklerini hatırlatan İmamoğlu, şehrin aktif yeşil alanlarını artırdıklarını kaydetti.

Atık yönetimiyle ilgili ciddi adımları attıklarını bildiren İmamoğlu, bu alanda yürütülen çalışmalar ve tesisler hakkında bilgi verdi. İmamoğlu, "Temel amacımız, iyi bir atık yönetimi ile var olan atığın hem azaltılması hem de yakılarak enerjiye dönüştürülmesini sağlamak ve bunun stoklanmasından doğacak çevre kirliliğini bertaraf etmek." diye konuştu.

Yerel yönetimlerde reform ihtiyacının uzun zamandır konuşulan bir olgu olduğunu ifade eden İmamoğlu, bu amaçla kendilerinin de meydan ve bazı alanların tasarımları için süreçleri halkla birlikte yürüttüklerini söyledi.

Kent Konseyini kurduklarını belirten İmamoğlu, "İstanbul Senin" sloganıyla katılımcılığı artırıp yarışmalar, anketler, muhtarlıklar, diğer belediyeler ve uzmanlarla birlikte yerel demokrasiyi güçlendirmeye çalıştıklarını anlattı.

KOBİ'ler ve küçük işletmelerin yeşil dönüşümde önemine vurgu yapan İmamoğlu, "Çevreyi tükettikçe yerine konamıyor, bunu bilmek lazım. Sanayi, üretim olmazsa olmaz. İnsanların ekmeği, yaşamı, istihdamı, ekonomisi açısından. Ama esas bizi ayakta tutan şehrin havası suyu, doğası ve bu anlamda geliştirilmesi. Bu noktada sürdürülebilir çevre için KOBİ'lerle birlikte olmayı, adım atmayı önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Zorlu Holding, geri dönüşüm, Fatma Şahin, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'İmece Summit: Geleceğe Etki Zirvesi'nde yerel yönetimlerin değişimi yönetmedeki rolü konuşuldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Andımız İstiklal Marşı'dır Ali Babacan'dan HDP ve Ömer Faruk Gergerlioğlu açıklaması: Milletimize saygısızlıktır Kuyumculuk yapabilmek için 500 gram altın teminatı şartı Bakan Pekcan'ın talimatıyla taslaktan çıkarıldı Son Dakika! MHP Lideri Devlet Bahçeli güven tazeledi: 1277 oyla yeniden Genel Başkan seçildi Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı Genelev patroniçesi Manukya'nın mirası kimin olacak? Mahkeme tek varisin evliliğini iptal etti Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor Türkiye yaşlanıyor! Son 5 yılda yaşlı nüfusumuz hızla arttı
"Galatasaray'da oynar mısın?" sorusuna Thomas Müller'den Fenerbahçe yanıtı geldi         
14:00
Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'a yükseltti Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'a yükseltti         
13:58
279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor 279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor         
13:47
Galatasaray, Galatasaray Adası için açtığı davayı kazandı Galatasaray, Galatasaray Adası için açtığı davayı kazandı         
13:26
Son Dakika! ABD Başkanı Biden'ın Son Dakika! ABD Başkanı Biden'ın "Putin'in bir katil olduğuna inanıyorum" sözlerine Rusya'dan yanıt: Yorum çok kötü, ilişkilerimizi gözden geçireceğiz         
13:14
HDP iddianamesinin detayları! Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da içlerinde olduğu yüzlerce kişiye siyaset yasağı isteniyor HDP iddianamesinin detayları! Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da içlerinde olduğu yüzlerce kişiye siyaset yasağı isteniyor         
12:39
Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı         
11:59
Son Dakika! ABD'nin HDP ve Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili açıklamasına Dışişleri'nden tepki Son Dakika! ABD'nin HDP ve Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili açıklamasına Dışişleri'nden tepki         
11:47
Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis'te sabahladı: Demokrasi için nöbetteyiz Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis'te sabahladı: Demokrasi için nöbetteyiz         
11:37
Edirnekapı Şehitliği'nde gazi yakını ile İmamoğlu atıştı: Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil Edirnekapı Şehitliği'nde gazi yakını ile İmamoğlu atıştı: Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil         
11:24
Küresel kriz Türkiye'ye de sıçradı! Tofaş üretime 2 hafta ara veriyor Küresel kriz Türkiye'ye de sıçradı! Tofaş üretime 2 hafta ara veriyor         
10:45
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 422 liradan işlem görüyor Yükselişe geçen altının gram fiyatı 422 liradan işlem görüyor         
10:25
Milyonda bir görülüyor! Yumurtadan tek kanatlı güvercin çıktı Milyonda bir görülüyor! Yumurtadan tek kanatlı güvercin çıktı         
10:19
Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı         
10:02
Koronavirüse yakalanan ünlü türkücü İsmail Hazar yoğun bakıma alındı Koronavirüse yakalanan ünlü türkücü İsmail Hazar yoğun bakıma alındı         
10:00
ABD'yi kana bulayan katil ABD'yi kana bulayan katil "cinsel ilişki bağımlısıyım" dedi! Topa dünyaca ünlü oyuncu da girdi         
09:32
Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın "Kızım bile seyretmiyor, yazık" dediği Aleyna Tilki'den manidar yanıt         
08:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2021 14:21:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "İmece Summit: Geleceğe Etki Zirvesi"nde yerel yönetimlerin değişimi yönetmedeki rolü konuşuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei