İmece Tablet Kampanyasına destek sürüyor - Son Dakika

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin, uzaktan eğitime erişim imkanları kısıtlı ailelerin çocukları için başlattığı İmece Tablet Kampanyası sürüyor. Ansiad ve Diana Tur, toplam 20 tabletle, Muratpaşa Belediyesi'nin kampanyasına katıldı

'Çocuklarımız eğitime erişebilecek'

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal; "Pandemi koşullarında çocuklarımız uzaktan eğitim yöntemi ile eğitimlerine devam edebiliyorlar. Türkiye'mizde bütün çocuklarımızın uzaktan eğitime erişebilmesi için gereken ekipmanları maalesef mevcut değil. Uzaktan eğitime erişimi sağlayan ekipmanı olmayan çocuklarımız için, Türkiye'de ilk kampanyayı başlatmıştık. Sağolsun, Muratpaşa'da ki sivil toplum kuruluşları ve özel teşebbüs kurumları her zaman olduğu gibi yüksek bir duyarlılıkla sürece sahip çıktılar. Kendilerine hem bir komşuları olarak hem de bir belediye başkanı olarak teşekkür ediyorum. Bunlar; Muratpaşa'mızın yapısına, dokusuna kalitesine çok uygun tutumlar, duruşlar. Dayanışmamızın artarak devamını temenni ediyorum" dedi. - ANTALYA