İmece usulü çatılar kardan temizlendi - Son Dakika

İmece usulü çatılar kardan temizlendi

31.01.2021 12:03

İmece usulü çatılar kardan temizlendi Hakkari'de hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çeviren vatandaşlar, imece usulü çatılarda biriken kar yığınlarını temizledi.

İmece usulü çatılar kardan temizlendi

HAKKARİ - Hakkari'de hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çeviren vatandaşlar, imece usulü çatılarda biriken kar yığınlarını temizledi.

Hakkari'de 2 gün boyunca aralıksız yağan kar nedeniyle çatılarda biriken ve tehlike oluşturan kar kütleleri temizlenmeye başlandı. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinden çıkamayan vatandaşlar, hem yasağı hem de güneşli havayı fırsata çevirerek ellerine aldıkları küreklerle evlerinin önü ve çatılarında biriken karı küredi. Yüksek ve meyilli binalara çıkan bazı vatandaşlar bellerine bağladıkları halatlarla kar kürerken, az meyilli müstakil evlerin çatılarında ise kar kürek veya branda ile temizlendi.

Mahallede imece usulü kar kürediklerini ifade eden Veysi Pala, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdiklerini söyledi. Kentte iki gün boyunca aralıksız yağan karın işsizlere ekmek kapısı olduğunu belirten Pala, "Hakkari'ye geç kar yağdı. Ama bölgeye yetecek kadar yağdı diyebiliriz. Pandemi nedeniyle birçok iş yeri kapalı. İşsiz kalan gençler çatıları temizleyerek aile ekonomisine katkıda bulunuyor. Bizler de kendi evlerimizin çatısını ve etrafını temizliyoruz. Tabii bunu yüzyıllardır imece usulü yapıyoruz. Hastası olan veya yaşlı olan komşularımızın da çatılarını temizliyoruz. Evimizin çatısı fazla eğimli değil. Bu nedenle iş güvenliğimiz için halat bağlamıyoruz. Uç kısımları küreklerle, orta kısımlarını ise branda ile temizliyoruz. Fakat yüksek ve eğimi fazla olan binalara çıkanlar halat bağlamak zorunda kalıyor" dedi.

Kürtçe konuşan Mehmet Pala ise, kar yağışının istenilen seviyede yağmasıyla birlikte komşularıyla çatılarında biriken kar kütlelerini temizlediklerini söyledi. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamadıklarını anımsatan Pala, "Esnafım ve iş yerimiz hafta sonları kapalı. Evde oturmaktan sıkıldık. İki gün boyunca aralıksız kar yağdı. Çatılarımız çökmesin diye komşularımızla çatıya çıktık. Tedbir amaçlı da belimize halat bağladık. Şansımıza hava da güneşli ve sıcaktı. Yaklaşık 3 saatlik çalışmamız sonucunda çatımızı kazasız belasız temizledik" diye konuştu.

İmece usulü çatılar kardan temizlendi
İmece usulü çatılar kardan temizlendi
İmece usulü çatılar kardan temizlendi
İmece usulü çatılar kardan temizlendi

Hakkari, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İmece usulü çatılar kardan temizlendi - Son Dakika


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