İmece usulü ile dizi çektiler - Son Dakika

İmece usulü ile dizi çektiler

Eskişehir'de bir grup genç, sıfır maliyetle kentsel dönüşümün bilim kurgu ile birleştirildiği bir dizi çektiler.

Eskişehir'de bir grup genç, sıfır maliyetle kentsel dönüşümün bilim kurgu ile birleştirildiği bir dizi çektiler.

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Eskişehir'de Sinema Televizyon Bölümünden mezun olan bir grup öğrenci, bir dizi çekmek istedi. Ellerinde imkanları olmayan ve imece usulü ile çekime başlayan grup, 7 bölümden oluşan bir dizi çekti. Kentsel dönüşümün anlatılmaya başlamasıyla start verilen dizide, konu giderek ilginç bir hal alıyor. Bu sorunun bilim kurgu ile birleşmesiyle çekilen dizi, bir sosyal medya platformunda yayınlanıyor. Çekimlerine daha iyi bir şekilde devam etmek ve farklı projeler üretmek isteyen grup, kendilerine maddi destek olacak kişileri bekliyor.


"Elimizden gelen imkanlar ile bu kadarını yapabildik"


Proje sorumlusu olan Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema Televizyon Bölümünden mezun Egemen Özcan, "Mahallede kentsel dönüşüm olduğunu gördük. Biz de buradaki yapıyı biraz kurmaca bir konuyla karıştırıp ortaya yeni bir ürün çıkaralım dedik. Bu da şu an yayımladığımız Mahalle X dizisi oldu. İlk sezonu 7 bölüm olarak tasarladık. Elimizden gelen imkanlar ile bu kadarını yapabildik. Kendi imkanlarımızla yaptık cümlesi bence çok önemli. Çünkü bir arkadaşımızdan kamera aldık, bir arkadaşımız kurguda yardım, başka bir arkadaşımız efektler konusunda yardım etti. Oyuncuların çoğu mahalledeki gerçek kişilerden oluşuyor, mekanlar gerçek. Böylelikle imece usulünde herkesin elini taşın altına koyduğu bir altyapı oluştu. Hikayemiz daha gizemli bir yapıya kavuşuyor. Bununda bizim öncü taraflarımızdan olduğunu düşünüyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, TV, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 11:29 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İmece usulü ile dizi çektiler - Son Dakika
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