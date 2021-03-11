İmece usulü mezarlık genişletme çalışmaları - Son Dakika

İmece usulü mezarlık genişletme çalışmaları
11.03.2021 10:37
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesine bağlı Hamurköy köyünde, köylüler tarafından imece usulü mezarlık bakım ve onarım çalışmaları yapıldığı bildirildi.
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesine bağlı Hamurköy köyünde, köylüler tarafından imece usulü mezarlık bakım ve onarım çalışmaları yapıldığı bildirildi.
Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, "Hamurköy köyümüzde mevcut mezarlığın yan tarafında bulunan alanın mezarlığa dahil edilmesiyle duvar yapımına ve mezarlık çevresinde düzenleme çalışmalarına başlanıldı. Köy halkımızın imece usulü olarak başladığı mezar genişletme çalışmalarını yerinde incelemek üzere İlçe Kaymakamımız Salih Sak ile birlikte ziyaret ettik. Köyümüz için yetersiz geldiği düşünülen mezarlık yapılan bu ilave ile yeterli hale getirilmiştir" dedi. - KÜTAHYA
Son Dakika 'Biber gazlı' banka soyguncusu her yerde aranıyor! Güvenliği bıçaklayıp paraları aldı Eyüpspor'a rekor bedelle transfer olan Erencan Yardımcı, son maçta 1 dakika süre alabildi Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu Seçim barajı düşürülüyor! AK Parti ilk kez rakam verdi: 5 ya da 7 olacak Koronavirüsü atlatan erişkinlere MIS-A uyarısı! Bu 4 belirtiyi görürseniz hemen doktora gidin Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi 1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız Oyuncu Yasemin Sakallıoğlu ile Burak Yırtar evlendi