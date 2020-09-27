İmece usulü okulu boyadılar - Son Dakika

MANİSA'nın Yunusemre ilçesi kırsal Davutlar Mahallesi'ndeki 50 yıllık ilkokulda, 8 yıl aradan sonra bu yıl ilk ders zili çaldı. Okulun bakım ve onarım işleri için ise tüm mahalleli seferber oldu.

Vel Davutlar Mahallesi'ndeki 50 yıllık ilkokulda, bundan 8 yıl önce öğrenci yetersizliği nedeniyle eğitim ve öğretime ara verildi. Aradan geçen 8 yılın ardından öğrenci sayısı 13'e yükselen mahalledeki ilkokulda, eğitim ve öğretim bu yıl tekrar başladı. Muhtar öncülüğünde toplanan veliler, okulda bakım ve onarım çalışmaları yapılması için karar aldı. Hayırseverlerden temin edilen boyayla, badana için kolları sıvayan velilere, öğrenciler de yardım etti. Duvarları boyanan okulun, zemini ve sıraları da aynı şekilde veli ve öğrenci işbirliğiyle temizlendi.