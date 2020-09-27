İmece usulü okulu boyadılar - Son Dakika

İmece usulü okulu boyadılar

MANİSA'nın Yunusemre ilçesi kırsal Davutlar Mahallesi'ndeki 50 yıllık ilkokulda, 8 yıl aradan sonra bu yıl ilk ders zili çaldı.

İmece usulü okulu boyadılar, System.String[]

MANİSA'nın Yunusemre ilçesi kırsal Davutlar Mahallesi'ndeki 50 yıllık ilkokulda, 8 yıl aradan sonra bu yıl ilk ders zili çaldı. Okulun bakım ve onarım işleri için ise tüm mahalleli seferber oldu.

Vel Davutlar Mahallesi'ndeki 50 yıllık ilkokulda, bundan 8 yıl önce öğrenci yetersizliği nedeniyle eğitim ve öğretime ara verildi. Aradan geçen 8 yılın ardından öğrenci sayısı 13'e yükselen mahalledeki ilkokulda, eğitim ve öğretim bu yıl tekrar başladı. Muhtar öncülüğünde toplanan veliler, okulda bakım ve onarım çalışmaları yapılması için karar aldı. Hayırseverlerden temin edilen boyayla, badana için kolları sıvayan velilere, öğrenciler de yardım etti. Duvarları boyanan okulun, zemini ve sıraları da aynı şekilde veli ve öğrenci işbirliğiyle temizlendi.

ÖĞRENCİLER SEVİNÇLİ3'üncü sınıf öğrencisi Mustafa Gerçek, okulun boyanmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi. Bu yıl 1'inci sınıfa başlayan Şengül Çalgın da, "Babamlar okulu boyuyorlar. Temiz okulda öğrenim göreceğim için çok mutluyum" dedi. Öğrencilerin daha iyi bir ortamda eğitim görmeleri için boya ve onarım çalışmaları yaptıklarını belirten öğrenci velisi Fatih Çalgın, "Mahalle sakinleri olarak kendimiz böyle bir işe giriştik. İnşallah okulumuzu istediğimiz seviyeye getireceğiz. Buradan okulumuz izin Manisalı hayırseverlere çağrıda bulunuyoruz. Yardım olursa iyi olur" diye konuştu.  Davutlar Mahalle Muhtarı Arif Gerçek, 8 yıl aradan sonra açılan ilkokulda, bundan sonraki süreçte eğitimin aralıksız devam edeceğini kaydetti. Gerçek, "2012 yılında öğrenci sayımız yetersiz olduğu için ilkokulumuz kapandı ve öğrencilerimiz eğitimlerine taşımalı olarak Üçpınar Mahallesi'nde devam etti. 2020-2021 öğretim yılı için öğrenci sayımız yeterli olduğu için milli eğitim müdürlüğümüz talebimiz üzerine okulumuzu tekrar hizmete açtı. Çocuklarımız bundan sonra eğitimine burada devam edeceği için en temiz, en hijyen ortamda eğitim görmeleri için aileleri olarak temizlik yaptık. Öğretmenimiz atandı, pazartesi itibari ile ilk ders yapıldı. Bundan sonraki süreçte eğitim aralıksız devam edecek" diye konuştu.

İmece usulü okulu boyadılar
İmece usulü okulu boyadılar
İmece usulü okulu boyadılar
İmece usulü okulu boyadılar
İmece usulü okulu boyadılar
İmece usulü okulu boyadılar
İmece usulü okulu boyadılar

Yunusemre, Davutlar, Muhtar, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 09:33 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İmece usulü okulu boyadılar - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüs karantinasından kaçanlar için yeni önlem: Elektronik kelepçe geliyor 60 yaşında kendi işini kurdu, iş yerinde komşularını istihdam etti Gasp edilip 7 metre yükseklikten atılan Muhammed, yaşadığı dehşet anlarını anlattı Rusya'dan koronavirüsle ilgili umut veren açıklama: Ömür boyu bağışıklık kazanmak mümkün Korkunç olay! Genç kadın 4 caninin tecavüzüne uğradı, yetmedi dilini kestiler Sosyal medya kullanıcıları ortaya çıkardı! Kırmızı Oda'daki Alya meğer İstanbullu Gelin'deki Süreyya'nın kızıymış Lille formasıyla ilk golünü atan Burak Yılmaz, Fransız basınında manşet oldu 3 can alan taksici kavgasında kan donduran görüntü! Önce vurdu, sonra arabayla üstünden geçti
Son Dakika! Ermenistan'ın Azerbaycan'a düzenlediği saldırı sonrası Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk tepki: Provokasyona dur denmeli Son Dakika! Ermenistan'ın Azerbaycan'a düzenlediği saldırı sonrası Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk tepki: Provokasyona dur denmeli         
09:21
Son Dakika: Ermenistan, Azerbaycan'a saldırdı: Sivillerden hayatlarını kaybedenler var Son Dakika: Ermenistan, Azerbaycan'a saldırdı: Sivillerden hayatlarını kaybedenler var         
07:09
6'ncı sınıf öğrencisi Gülistan, kartondan yaptığı sınıflarda öğrencilerine alfabeyi öğretiyor 6'ncı sınıf öğrencisi Gülistan, kartondan yaptığı sınıflarda öğrencilerine alfabeyi öğretiyor         
00:59
Karantina altına alınan eve misafir akını! Filyasyon ekibi kapı önünde 30 çifte yakın ayakkabı ile karşılaştı Karantina altına alınan eve misafir akını! Filyasyon ekibi kapı önünde 30 çifte yakın ayakkabı ile karşılaştı         
23:47
Doktor adayı genç kadın, evinde ailesi tarafından ölü bulundu Doktor adayı genç kadın, evinde ailesi tarafından ölü bulundu         
22:44
Alman yüzücü Krawzow, dünyaca ünlü dergiye üstsüz poz veren ilk engelli sporcu oldu Alman yüzücü Krawzow, dünyaca ünlü dergiye üstsüz poz veren ilk engelli sporcu oldu         
17:22
Sergen Yalçın, güzel sunucu Aslı Turanlı ile görüntülendi Sergen Yalçın, güzel sunucu Aslı Turanlı ile görüntülendi         
14:10
Sokağa saçılan binlerce lira vatandaşlar tarafından saniyeler içinde toplandı Sokağa saçılan binlerce lira vatandaşlar tarafından saniyeler içinde toplandı         
13:25
Escobar'ın yeğeni, amcasına ait evde 18 milyon dolar buldu Escobar'ın yeğeni, amcasına ait evde 18 milyon dolar buldu         
13:07
Otele baskın yapan ekipler fuhuş yapan kadınları gizli bölmede yakaladı Otele baskın yapan ekipler fuhuş yapan kadınları gizli bölmede yakaladı         
12:46
Çocuğun babası komşu çıktı! Gerçeği öğrenen adam, karısının yüzüne tükürdü Çocuğun babası komşu çıktı! Gerçeği öğrenen adam, karısının yüzüne tükürdü         
12:35
Yatak videosunu paylaşan Hanife Gürdal, tek celsede boşandığı Kemal Ayvaz ile barıştığını duyurdu Yatak videosunu paylaşan Hanife Gürdal, tek celsede boşandığı Kemal Ayvaz ile barıştığını duyurdu         
11:47
Kariyerini zirvede bırakıp komando olmuştu! 27 yıl önce şehit düşen ünlü müzisyen, Athena Gökhan'ın hocası çıktı Kariyerini zirvede bırakıp komando olmuştu! 27 yıl önce şehit düşen ünlü müzisyen, Athena Gökhan'ın hocası çıktı         
11:44
Çaldıkları 154 bin lira değerindeki kabloları 2 bin liraya sattılar! Hurdacıların da başını yediler Çaldıkları 154 bin lira değerindeki kabloları 2 bin liraya sattılar! Hurdacıların da başını yediler         
09:51
9 ay şantajla tecavüze uğradığını söyleyen 5 çocuk annesi kadın, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı 9 ay şantajla tecavüze uğradığını söyleyen 5 çocuk annesi kadın, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı         
09:18
Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadın, canlı yayında sevinçten havalara uçtu Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadın, canlı yayında sevinçten havalara uçtu         
08:48
Öğrenciler gitti, Eskişehir'de 'kiralık ev' fiyatları düştü Öğrenciler gitti, Eskişehir'de 'kiralık ev' fiyatları düştü         
08:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2020 10:05:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İmece usulü okulu boyadılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei