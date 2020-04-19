İmece usulü ramazan hazırlıklarına virüs engeli - Son Dakika

KENTTE koronavirüs tedbirleri gereği sokağa çıkma yasağı uygulanırken, yaklaşan ramazan öncesi kadınlar da evlerinde hazırlık yapmaya başladı. Geçen yıllarda imece usulü yapılan hazırlıklar, virüs tehdidi nedeniyle evde bulunan kadınlar tarafından yapılıyor.

Her yıl yakınları ve komşuları ile toplanarak ramazan öncesi hazırlık yapan kadınlar hem sokağa çıkma yasağı hem de virüs tedbirleri nedeniyle bir araya gelemiyor. İmece usulü yapılan hazırlıklar, bu dönemde evdekiler tarafından yapılmaya başlandı. Gaziosmanpaşa'daki evlerinin terasında elektrikli sac ile börek açan Mevlüdiye Köse ve gelini Zeyhan Köse de salgın nedeniyle mecburen bu şekilde hazırlık yaptıklarını belirterek, geçmiş yıllarda komşular ya da akrabaların kendilerine destek verdiğini, daha sonra da onlara kendilerinin yardımcı olduklarını belirtti. Gelin- kayınvalide olarak hazırlıklarının tamamlamak için çalıştıklarını belirten Mevlüdiye Köse, virüsten de bir an önce kurtulmak istediklerini ve evden çıkmadıklarını söyledi.