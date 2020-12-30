İmed Medical İstanbul'da, 5 binden fazla hasta tedavi imkanı buldu - Son Dakika

Sağlık turizminde plastik cerrahi, saç ekimi, obezite ve diş alanında hizmet veren İmed Medical İstanbul, 2015 yılından bu yana 5 binden fazla hastayı tedavi ettiğini açıkladı.

Dünyada hızla gelişen ve pandemiden etkilenmeyen sektörler arasında yer alan sağlık turizminde Türkiye, dünya liderleri arasında yer alıyor. İstatistiklere göre sağlık turizminde dünyada 7'nci sırada yer alan Türkiye'ye sadece kendi vatandaşlarından değil, yurt dışındaki hastalardan da yoğun bir talep geliyor. Bu alanda hizmet veren İmed Medical İstanbul, 2015 yılından bu yana 5 binden fazla hastayı tedavi ettiğini duyurdu.