İmed Medical İstanbul'da, 5 binden fazla hasta tedavi imkanı buldu - Son Dakika

İmed Medical İstanbul'da, 5 binden fazla hasta tedavi imkanı buldu

30.12.2020 09:26
İmed Medical İstanbul'da, 5 binden fazla hasta tedavi imkanı buldu, System.String[]

Sağlık turizminde plastik cerrahi, saç ekimi, obezite ve diş alanında hizmet veren İmed Medical İstanbul, 2015 yılından bu yana 5 binden fazla hastayı tedavi ettiğini açıkladı.

Sağlık turizminde plastik cerrahi, saç ekimi, obezite ve diş alanında hizmet veren İmed Medical İstanbul, 2015 yılından bu yana 5 binden fazla hastayı tedavi ettiğini açıkladı.

Dünyada hızla gelişen ve pandemiden etkilenmeyen sektörler arasında yer alan sağlık turizminde Türkiye, dünya liderleri arasında yer alıyor. İstatistiklere göre sağlık turizminde dünyada 7'nci sırada yer alan Türkiye'ye sadece kendi vatandaşlarından değil, yurt dışındaki hastalardan da yoğun bir talep geliyor. Bu alanda hizmet veren İmed Medical İstanbul, 2015 yılından bu yana 5 binden fazla hastayı tedavi ettiğini duyurdu.

4 DALDA HİZMET VERİYOR Hollanda'dan Türkiye'ye gelen Zübeyde Akdaş tarafından 2015 yılında kurulan ve şu anda 15 kişilik ekibiyle yola devam eden İmed Medical İstanbul'un, 5 yılda 4 farklı dalda hastalarına hizmet verdiği aktarıldı.Hollanda-Türkiye bağlantılı olarak yönetilen medical turizm ajansı olan İmed Medical İstanbul'un, hizmet hayatına plastik cerrahi ve saç ekimiyle başlayıp, daha sonrasında obezite ve diş alanlarına da yöneldiği bildirildi.TÜP BEBEK VE KANSER TEDAVİSİ YOLDATürkiye'nin önde gelen plastik cerrahları, diş hekimleri, saç ekimi uzmanları ve obezite cerrahlarıyla beraber çalışan hastanenin, ileriki dönemlerde ise tüp bebek ve kanser tedavisi alanlarına da yönelmeyi planladığı belirtildi.Büyümeye devam ettiklerini söyleyen kurucu Zübeyde Akdaş, daha çok hastaya ve daha çok ülkeye hizmet vermek amacıyla farklı alanlara da yöneleceklerini söyledi.

İmed Medical İstanbul'da, 5 binden fazla hasta tedavi imkanı buldu
İmed Medical İstanbul'da, 5 binden fazla hasta tedavi imkanı buldu

Plastik Cerrahi, saç ekimi, İstanbul, Obezite, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İmed Medical İstanbul'da, 5 binden fazla hasta tedavi imkanı buldu - Son Dakika


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