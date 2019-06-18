Son Dakika Haberleri: IMEI numaralı mobil cihazların ticaretinde BTK'ya başvurulacak
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IMEI numaralı mobil cihazların ticaretinde BTK'ya başvurulacak

1 saat önce

Mobil cihazlara ait uluslararası elektronik kimlik bilgisini gösteren numaraya (IMEI) haiz eşyanın ihracatı ve serbest dolaşıma girişi öncesinde, uygunluk kontrolü için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) başvuru yapılacak.

IMEI numaralı mobil cihazların ticaretinde BTK'ya başvurulacak , System.String[]
Mobil cihazlara ait uluslararası elektronik kimlik bilgisini gösteren numaraya (IMEI) haiz eşyanın ihracatı ve serbest dolaşıma girişi öncesinde, uygunluk kontrolü için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) başvuru yapılacak.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:38 
İhracat, Ekonomi
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