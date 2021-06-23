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İMES Dilovası OSB'de 3 günde 2 Bin kişi aşı oldu - Son Dakika

İMES Dilovası OSB'de 3 günde 2 Bin kişi aşı oldu

23.06.2021 15:04
İMES Dilovası OSB'de 3 günde 2 Bin kişi aşı oldu, System.String[]

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin KOCA'nın OSB'lere yönelik aşı uygulamasını sosyal medya hesabından duyurmasının ardından hızlı bir şekilde İl ve ilçe Sağlık Müdürlüğü ile koordine olan İMES Dilovası OSB Bölge Müdürlüğü'nün düzenlediği aşı uygulamasında 3 gün içerisinde 2 bin kişi aşı oldu.

Organize Sanayi Bölgeleri'nde SGK'ya bağlı çalışanlara yönelik gerçekleştirilen aşı uygulaması ilk olarak Kocaeli – Gebze VI. (İMES) Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirildi.

Firmalar Aşı Uygulamasına Yoğun İlgi Gösterdi

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü ve alt birimlerinden birçok personel 16 Haziran Çarşamba günü saat 10.00 itibariyle İMES Dilovası OSB'de aşı uygulamasına başladı. Bölge Müdürlüğü'nün koordinasyonunda gerçekleşen aşı işlemleri için bölgede faaliyet gösteren firma çalışanları, İMES Dilovası OSB Camii önünde hazırlanan alanda kayıt işlemlerini gerçekleştirdikten sonra Kocaeli İl ve Dilovası İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan aşı ünitelerinde maske, mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde aşılarını oldu.

"Üretimin Devamlılığı İçin Virüse Karşı Mücadelemiz Devam Ediyor"

İMES Dilovası OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet TOKKAN " Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN olmak üzere Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin KOCA, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa VARANK ve Valimiz Sayın Seddar YAVUZ, il ve ilçe sağlık müdürlerimiz ve kıymetli personellerine emeklerinden ve katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Aşı uygulamasıyla birlikte bölgemizde üretime ara vermeden firmalarımız çalışanlarının sağlığı ve üretimimizin devamlılığı için güzel bir organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Sağlık çalışanlarımızın öncülüğünde gerekli koşulları hazırlayarak aşı uygulamamızı başlattık. Süreç boyunca hem sağlık personellerimizin hem de firma çalışanlarımızın talepleri doğrultusunda gerekli desteği vereceğiz. İMES Dilovası OSB Camii'mizde aşılama için uygun bir alan oluşturduk. Bölge Müdürlüğü personelimiz sağlık çalışanlarımızla koordineli bir şekilde aşı uygulamasını yürütüyorlar. Şimdiden başta İMES Dilovası OSB'de üreten herkese ve tüm ülkemize aşının şifa getirmesini Allah'tan niyaz ediyoruz. Bölgemizde önce insan sağlığı başta olmak üzere üretimin devamlılığı için pandemiye karşı mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

"Üretimin Sürdürülebilirliği İçin Aşı Uygulaması Elzemdi"

Uzun zamandır aşı için talebin olduğunu ifade eden Bölge Müdürü Onur KESİCİ " 12 bin kişinin istihdam edildiği bölgemizde üretimin sürdürülebilirliği açısından aşılama çok elzemdi. Bugün bu hizmeti ayağımıza kadar getirmiş oldular. Bizlerde sanayicilerimizi hızlı bir şekilde organize ederek burada aşı uygulamamıza devam ediyoruz.Aşıya önemli ölçüde bir talep var. Herkes aşısını olmak istiyor. Burada gerçekten ciddi bir üretim var. Üretimin kesintisiz olması için yerinde aşı uygulaması çok doğru bir uygulama tekrar bu imkânı bölgemize kadar getiren yetkililere teşekkür ediyoruz" dedi.

"Üç Günde 2 Bin Kişi Aşı Oldu"

Sağlık personellerinin yoğun ve özverili çabaları ve bölge müdürlüğü ile gerçekleştirilen işbirliği sonucunda bölgede üç gün içerisinde 2 bin kişi aşılarını oldu. Bölgede başta insan sağlığı olmak üzere üretimin devamlılığı için pandemi sürecinde alınan önlemlere ivedilikle uyum sağlandı. Aşı uygulamasının da başarılı bir şekilde gerçekleştirildiği İMES Dilovası OSB'de üretimin hız kaybetmemesi sağlandı. Ülke ekonomisine sağladığı 850 Milyar Dolar'lık katma değer ve 12.000 kişinin istihdam ile bölgenin üretim ve istihdam merkezi haline gelen İMES Dilovası OSB'de pandemi sürecinde de tüm hızıyla üretmeye devam ediyor.

COVIRAN Bereket, Dilovası, Hisarcık, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İMES Dilovası OSB'de 3 günde 2 Bin kişi aşı oldu - Son Dakika


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