İMES OSB'de trafik yoğunluğu azaltılacak - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İMES OSB'nin bağlantı yolları OSB giriş çıkışlarında yaşanan trafik sıkışıklığını önlemek amacıyla dönel kavşaktaki yoğunlaşmayı azaltacak bir çalışma yapacaklarını söyledi.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, makine, makine yan sanayi, demir-çelik, otomotiv yan sanayi, plastik enjeksiyon, ısıl işlem, cam sanayi gibi alanlarda faaliyet gösteren 32'si yabancı sermayeli olmak üzere 308 firmanın yer aldığı Dilovası İMES OSB yönetimiyle bir araya geldi. İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tokkan'ın konuğu olan Başkan Büyükakın, OSB'nin bağlantı yolları ile bölgede yapılması planlanan projeler hakkında OSB yönetimi ve üye iş yeri temsilcileriyle görüş alışverişinde bulundu.

"Transit geçiş sağlanmasını amaçlıyoruz"

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu ve Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç'ün de yer aldığı birliktelikte, OSB kavşağında yapılacak düzenlemeyi yerinde inceleyen Başkan Büyükakın, "Ulaşımın zirve yaptığı saatlerde tırların ve diğer araçların oluşturduğu araç baskısını en aza indirmek istiyoruz" dedi.

Dilovası OSB bağlantısı Projesi ile zirve saatlerde yaklaşık 5000 aracın yolculuk yaptığı kavşakta ve OSB giriş çıkışlarında yaşanan trafik sıkışıklığını önlemek amacıyla dönel kavşaktaki yoğunlaşmayı azaltacak çalışma için bir açıklama yapan Büyükakın, "Bu hedef doğrultusunda kavşağa erken U dönüşler ve dönüş şeritleri projelendirdik. Kuzey Marmara Otoyolu (KMO) bağlantı kolu ile Demirciler arası bağlantısı yer altına alarak transit geçiş sağlanmasını da amaçlıyoruz" diye konuştu.

"Trafiğin dönel kavşağa baskı yapmasını engelleyeceğiz"

Yapılması planlanan transit geçişle kavşağa giren araç sayısı azaltarak, iyileştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Büyükakın, "Ayrıca yapımı devam eden Tır Parkı'ndan KMO bağlantı koluna direkt yapılan bağlantı ile tır parkının ürettiği trafiğin dönel kavşağa baskı yapmasını da engelleyeceğiz. Katma değeri yüksek ürünlerin üretildiği bir Türkiye'nin varlığı geleceğe çok daha güçlü bakmamıza neden oluyor. Bir taraftan istihdam bir taraftan üretim diğer bir taraftan yüksek teknoloji ürünlerinin üretilmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak sanayicimizin ve girişimcimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ