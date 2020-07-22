Kocaeli'de İMES OSB Uygulamalı İleri Mühendislik Mükemmeliyet Merkezi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi. Törende Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın konuşma yaptı.
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23.07.2020 01:56:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İMES OSB Uygulamalı İleri Mühendislik Mükemmeliyet Merkezi'nin temel atma töreni - Son Dakika