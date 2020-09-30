İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Tokkan getirildi

İMES Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ahmet Tokkan getirildi.

İMES OSB'den yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulu başkanlığı görevine, İrfan Küçükay'ın vefatının ardından yönetim kurulu tarafından oy birliğiyle Ahmet Tokkan seçildi.

Yönetim kurulu üyesi Kerim Çolakoğlu ise başkanvekili olarak yetkilendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ahmet Tokkan, İrfan Küçükay'ın vefatının kendilerine büyük bir üzüntü yaşattığını ifade etti.

İMES OSB'nin emektar isimlerinden olan Küçükay'ın yaşamı boyunca Türk sanayisinin, ülke ekonomisine yüksek katma değer oluşturması için büyük mücadele verdiğini vurgulayan Tokkan, "Bizler de başkanlığı döneminde İrfan Küçükay'ın misyon ve vizyonuyla İMES OSB'de devam eden projelerin başarıyla tamamlanması, yeni projelerin hayata geçirilmesi için büyük bir hassasiyet, ciddiyet ve gayretle çalışacağız." dedi.