IMF: 1 trilyon dolarlık kredi kapasitesini harekete geçirmeye hazırız - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi IMF: 1 trilyon dolarlık kredi kapasitesini harekete geçirmeye hazırız - Son Dakika Ekonomi

IMF: 1 trilyon dolarlık kredi kapasitesini harekete geçirmeye hazırız

6 saat önce

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için 1 trilyon dolarlık kredi kapasitesini aktif hale getirmek için hazır olduklarını açıkladı.

IMF: 1 trilyon dolarlık kredi kapasitesini harekete geçirmeye hazırız, System.String[]

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için 1 trilyon dolarlık kredi kapasitesini aktif hale getirmek için hazır olduklarını açıkladı.

"Sağlıklı bir küresel Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi için politika eylemi" başlıklı bir blog yazısı kaleme alan Georgieva, karantina ve sosyal mesafenin Kovid-19'un halk sağlığı üzerindeki etkisiyle mücadele için doğru reçete olsa da küresel ekonomiyi koruma altına alabilmek için bunun tam tersinin gerekli olduğunu bildirdi.

Georgieva, yakın koordinasyonun virüsün neden olduğu ekonomik sıkıntıların nispeten kısa ömürlü olmasını sağlamak için en iyi ilaç olduğunu vurgulayarak, IMF'nin ülkelere zor günlerde rehberlik edebilecek bir dizi politika önerisi yayımladığını aktardı.

Küresel ekonomi için 3 eylem alanı

Küresel ekonomi için 3 eylem alanı olduğuna işaret eden Georgieva, bunlardan ilkinin maliye politikası olduğunu ve uzun süreli ekonomik hasarı önlemek için ek mali teşvikler gerektiğini kaydetti.

Georgieva, "Hükümetler salgından en fazla etkilenen insanlara ve işletmelere ulaşmaya yönelik çabalarını, ücretli hastalık izinleriyle vergi indirimi politikalarını artırarak sürdürmeli." ifadelerini kullandı.

İkinci eylem alanının para politikası olduğunu aktaran Georgieva, "Gelişmiş ekonomilerde merkez bankaları finansal koşulları iyileştirerek ve reel ekonomiye kredi akışını sağlayarak talebi desteklemeye ve güveni artırmaya devam etmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Gelişmekte olan ülkeler için swap hattı ihtiyacı

Georgieva, gelişmekte olan ekonomiler için swap hattlarına ihtiyaç olabileceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Uluslararası Finans Enstitüsü'nün geçen hafta söylediği gibi, yatırımcılar krizin başlangıcından bu yana gelişmekte olan piyasalardan yaklaşık 42 milyar dolar çıkardı. Bu şimdiye kadar kaydettikleri en büyük çıkış. Dolayısıyla merkez bankalarının gelişmekte olan ve gelişen ekonomilerdeki politika eylemlerinin, sermaye akışı dönüşleri ile emtia şoklarını giderme zorluklarını dengelemesi gerekir. Günümüzde olduğu gibi kriz zamanlarında, döviz müdahaleleri ve sermaye akışı yönetimi önlemleri, faiz oranları ve diğer para politikası eylemlerini tamamlayabilir."

Üçüncü eylem alanının da mevzuata ilişkin konular olduğunu belirten Georgieva, finansal sistem denetçilerinin finansal istikrarı koruma ile bankacılık sisteminin sağlamlığını ve ekonomik faaliyetin sürdürülebilirliği arasındaki dengeyi korumayı amaçlaması gerektiğini ifade etti.

Georgieva, bankaların sermaye ve likidite tamponlarını kullanarak baskı altındaki borçlular için kredi koşullarını yeniden müzakere etmesi gerektiğinin altını çizerek, parasal politikadan maliye politikası ve mevzuat düzenlemelerine kadar tüm bu çalışmaların iş birliği içinde yapılması gerektiğini aktardı.

1 trilyon dolarlık kredi kapasitesi

Kovid-19'un ekonomik etkilerine karşı IMF'nin yapabileceklerine de değinen Georgieva, "IMF, üyelerine yardımcı olmak için 1 trilyon dolarlık kredi verme kapasitesini harekete geçirmeye hazır." ifadesini kullandı.

Georgieva, gelişmekte olan ülkelere 50 milyar dolarlık bir kaynak sağlanabileceğini belirterek, sıfır faizli finansman olanaklarıyla düşük gelirli ülkeler için de 10 milyar dolarak yakın kaynağın ayrılabileceğini bildirdi.

IMF'nin Afet Etkilerinin Sınırlanması ve Borcun Hafifletilmesi Fonu'nun da yoksul ülkelere acil kredi yardımı sağlayabileceğini anımsatan Georgieva, söz konusu fonun yaklaşık 400 milyon dolarlık kredi kapasitesi bulunduğunu, amaçlarının bağışlarla bunu 1 milyar dolara çıkarmak olduğunu ifade etti.

Uluslararası Para Fonu, Ekonomi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 04:20 Kaynak: AA
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