IMF 2018 Büyüme Öngörüsünü Yüzde 3.3'e İndirdi
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Uluslararası Para Fonu (IMF) 2019 yılı için küresel büyüme öngörüsünü, aşağı yönlü risklerin arttığını belirterek yüzde 3.5 düzeyinden yüzde 3.3 düzeyine çektiğini duyurdu.
Uluslararası Para Fonu
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:34 Kaynak: DHA
(IMF) 2019 yılı için küresel büyüme öngörüsünü, aşağı yönlü risklerin arttığını belirterek yüzde 3.5 düzeyinden yüzde 3.3 düzeyine çektiğini duyurdu.
IMF'nin açıklamasında, anlaşmazlıkları çözme konusundaki başarısızlıkların ithalar ürünlerin, ana malların fiyatlarının artmasına ve sonuç olarak tüketici fiyatlarının yükseleceğini belirterek ticaret gerginlikleri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed
) sıkı para politikasına işaret etti.
Bunun yanında, IMF 2020 ekonomik büyüme öngörüsünü yüzde 3.6 olarak açıkladı. - İstanbul
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