IMF 2019 Çin Ekonomik Büyüme Öngörüsünü Yüzde 6.3'e Yükseltti

– Uluslararası Para Fonu (IMF) Çin ekonomisi 2019 büyüme öngörüsünü yüzde 6.3'e yükseltti.

– Uluslararası Para Fonu (IMF) Çin ekonomisi 2019 büyüme öngörüsünü yüzde 6.3'e yükseltti.



IMF'nin Salı günü yayınladığı Dünya Ekonomik Görünümü raporuna göre, Çin'in ekonomisini desteklemek için aldığı önlemler ve ABD ile devam eden ticari görüşmelerin olumlu seyretmesiyle Çin'in 2019 ekonomik büyüme öngörüsünü hafif yükseltti. IMF ekonomik müşaviri Gita Gopinath raporda şu değerendirmeyi yaptı:



"Çin, ek gümrük vergilerinin oluşturduğu olumsuz etkiyi, mali ve parasal teşvik politikalarıyla karşılamaya çalışıyor. Ayrıca, Çin ve ABD arasında bir ticaret anlaşmasının şekillenmeye başlamasıyla ticari ilişkiler görünümü de düzeliyor."



Çin'in 2019 büyümesindeki olumlu gelişmenin yanında, ülkenin en büyük ikinci ekonomisinin 2020 yılı büyüme öngörüsünü ise yüzde 6.2'den yüzde 6.1'e düşürdü. Gopinath, "Çin ekonomisindeki genel görünüm olumlu olsa da, hala aşağı yönlü riskler bulunuyor. Ticaret politikasında, gerginliklerin yeniden baş göstermesi ve küresel tedarik zincirinde aksaklıkların oluşması endişeleri sebebiyle huzursuz bir ateşkes var. Bu sebeple Çin'deki büyüme sürpriz bir şekilde aşağı yöne dönebilir." - İstanbul

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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