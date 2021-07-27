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IMF 2021 yılı küresel ekonomik büyüme tahminini sabit tuttu - Son Dakika

IMF 2021 yılı küresel ekonomik büyüme tahminini sabit tuttu

27.07.2021 15:59
IMF 2021 yılı küresel ekonomik büyüme tahminini sabit tuttu, System.String[]

Uluslararası Para Fonu (IMF), 2021 yılına ilişkin küresel ekonomik büyüme tahmininde değişikliğe gitmezken, gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkeler arasında artan ayrışmaya dikkati çekti.

Uluslararası Para Fonu (IMF), 2021 yılına ilişkin küresel ekonomik büyüme tahmininde değişikliğe gitmezken, gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkeler arasında artan ayrışmaya dikkati çekti.

IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nu güncelledi.

Raporda, ekonomik beklentilerin nisan ayından bu yana ülkeler arasında daha da farklılaştığı belirtildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına erişimin küresel toparlanmayı iki bloğa ayırdığına işaret edilen raporda, salgın devam ettiği sürece vaka sayısının çok düşük olduğu ülkelerde bile toparlanmanın garanti edilemediği aktarıldı.

Tahminler gelişmiş ülkeler için yukarı, gelişmekte olan ülkeler için aşağı yönlü revize edildi

Raporda, küresel ekonominin 2021'de yüzde 6 büyümesinin beklendiği, 2022 yılı büyüme tahminin ise yüzde 4,4'ten yüzde 4,9'a yükseltildiği kaydedildi.

Bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme tahmininde değişikliğe gidilmeyen raporda, buna karşın, gelişmekte olan ülkelere yönelik bu yıla ilişkin beklentilerin aşağı yönlü, gelişmiş ekonomiler için ise yukarı yönlü revize edildiği ifade edildi.

Raporda, söz konusu revizyonların salgına ilişkin gelişmeleri ve politika desteğindeki değişiklikleri yansıttığına işaret edilerek, gelişmiş ekonomilere yönelik 2021 yılı büyüme beklentisinin yüzde 5,1'den yüzde 5,6'ya çıkarıldığı, gelişmekte olan ekonomiler için büyüme tahminin ise yüzde 6,7'den yüzde 6,3'e çekildiği kaydedildi.

Enflasyonun 2022'de çoğu ülkede salgın öncesi seviyelerine dönmesi bekleniyor

Son fiyat baskılarının çoğunlukla salgınla ilgili olağan dışı gelişmeleri ve geçici arz-talep uyumsuzluklarını yansıttığı belirtilen raporda, yüksek belirsizliğin devam etmesine rağmen enflasyonun 2022'de çoğu ülkede salgın öncesi seviyelerine dönmesinin beklendiği ifade edildi.

Raporda, bazı gelişmekte olan ekonomilerde kısmen yüksek gıda fiyatlarına bağlı olarak enflasyon artışı beklendiğine dikkat çekilerek, "Merkez bankaları genellikle geçici enflasyon baskılarına bakmalı ve temel fiyat dinamikleri netleşene kadar sıkılaştırmadan kaçınmalıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Enflasyon beklentilerinin şekillenmesi ve finansal koşulların erken sıkılaşmaya karşı korunmasında merkez bankalarının para politikası görünümüne ilişkin net iletişiminin anahtar olacağı vurgulanan raporda, "Ancak geçici baskıların daha kalıcı hale gelme riski var ve merkez bankalarının önleyici tedbirler alması gerekebilir." ifadesine yer verildi.

Raporda, ABD'deki büyük mali desteğin ve diğer gelişmiş ekonomilerdeki yeni tedbirlerin devam eden etkisinin ayrışmayı daha da körüklediği belirtilerek, birçok gelişmekte olan ekonominin ise mali tamponları yeniden inşa etmek istediği, Brezilya, Macaristan, Meksika, Rusya ve Türkiye de dahil olmak üzere bazılarının yukarı yönlü fiyat baskılarını gidermek için para politikasını normalleştirmeye başladığı aktarıldı.

ABD'nin 2021 yılı büyüme beklentisi yüzde 7'ye çıkarıldı

IMF raporunda, bazı ülkelere yönelik yeni büyüme tahminleri de paylaşıldı. Buna göre, ABD ekonomisinin 2021 yılına ilişkin büyüme beklentisi yüzde 6,4'den yüzde 7'ye yükseltildi. Ülke ekonomisinin 2022 yılı büyüme tahmini ise yüzde 3,5'ten yüzde 4,9'a çıkarıldı.

Avro Bölgesi ekonomisinin ise bu yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 4,4'ten yüzde 4,6'ya yükseltilirken, 2022 yılı tahmini yüzde 3,8'den yüzde 4,3'e revize edildi.

Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinden Almanya'nın 2021 yılı büyüme tahmini yüzde 3,6'da ve Fransa'nın yüzde 5,8'de sabit tutulurken, İtalya ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 4,2'den yüzde 4,9'a çıkarıldı. İspanya ekonomisinin 2021 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 6,4'ten yüzde 6,2'ye çekildi.

Almanya ekonomisinin 2022'de yüzde 4,1, Fransa ve İtalya'nın yüzde 4,2 ve İspanya'nın yüzde 5,8 büyüyeceği öngörüldü.

İngiltere için 2021 yılı büyüme tahmini ise yüzde 5,3'den yüzde 7'ye çıkarılırken, 2022 yılı tahmini yüzde 5,1'den yüzde 4,8'e düşürüldü.

Çin'in bu yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 8,1'e düşürüldü

Yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülke ekonomilerinin büyüme tahminlerine de yer verilen rapora göre, Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı Çin'de bu yıla ilişkin ekonomik büyüme beklentisi yüzde 8,4'den yüzde 8,1'e çekildi. Çin ekonomisinin 2022 yılı büyüme tahmini ise yüzde 5,6'dan yüzde 5,7'ye revize edildi.

Hindistan ekonomisinin bu yıla dair büyüme beklentisi yüzde 12,5'ten yüzde 9,5'e düşürülürken, gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 6,9'dan yüzde 8,5'e çıkarıldı.

Rusya ekonomisine yönelik büyüme tahmini ise bu yıl için yüzde 3,8'den 4,4'e çıkarılırken, 2022 yılı büyüme beklentisi yüzde 3,8'den yüzde 3,1'e düşürüldü.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Uluslararası Para Fonu, Çin Halk Cumhuriyeti, Enflasyon, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi IMF 2021 yılı küresel ekonomik büyüme tahminini sabit tuttu - Son Dakika Ekonomi


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