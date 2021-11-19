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IMF, 2022'de Ürdün'de ekonomik büyümenin hızlanmasını bekliyor - Son Dakika

IMF, 2022'de Ürdün'de ekonomik büyümenin hızlanmasını bekliyor

19.11.2021 16:23
IMF, 2022'de Ürdün'de ekonomik büyümenin hızlanmasını bekliyor

Uluslararası Para Fonu (IMF), Ürdün'de ekonominin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerinden kurtulmaya devam etmesi ve hükümet tarafından uygulanan reformların etkisinin ortaya çıkmasıyla 2022'de büyümenin hızlanacağını öngörüyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Ürdün'de ekonominin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerinden kurtulmaya devam etmesi ve hükümet tarafından uygulanan reformların etkisinin ortaya çıkmasıyla 2022'de büyümenin hızlanacağını öngörüyor.

Ekonomik reform programının üçüncü performans incelemesine ilişkin Ürdün ile yapılan görüşmelerin sonunda IMF'den yapılan yazılı açıklamada, "Ürdün'de işsizlik oranlarının yüksek olmasına rağmen, ekonomik iyileşme başladı. Gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) büyümesi 2021'de yüzde 2'ye ulaştı ve 2022'de de bu oranın yüzde 2,7'ye ulaşması bekleniyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Ürdün'ün IMF destekli programı, temel niceliksel hedeflere ulaşılması ve reformlarda ilerleme sağlanmasıyla istikrarlı bir hızla devam ediyor." denildi.

2022'deki ekonomi politikalarıyla "ekonomik iyileşmeyi desteklemeye, istihdam fırsatı yaratmaya ve salgından en çok etkilenenlere yardıma devam edileceğinin" umulduğu aktarılan açıklamada, yetkililerin güçlü ve sürdürülebilir büyüme elde etmek için yapısal reformları sürdürmeye kararlı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kovid-19 salgınının etkilerinin gölgesinde bağışçılardan imtiyazlı koşullarda güçlü destek sağlanması çok önemli bir gereklilik olmaya devam ediyor. Ürdün, 1,3 milyon Suriyeli mülteciyi desteklemek ve barındırmak konusunda diğer ülkelere kıyasla hala daha büyük bir yük taşıyor."

IMF, ağustos ayında Ürdün ile yapılan 1,3 milyar değerinde 4 yıllık yardım programın bir parçasını oluşturan 206 milyon dolar değerindeki acil finansmanı onaylamıştı.

Uluslararası Para Fonu, Hükümet, Reform, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel IMF, 2022'de Ürdün'de ekonomik büyümenin hızlanmasını bekliyor - Son Dakika


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