Son Dakika Haberleri: Imf: ABD - Çin Ticaret Savaşları Asya Büyümesini Yüzde 0.5 Düşürebilir

Imf: ABD - Çin Ticaret Savaşları Asya Büyümesini Yüzde 0.5 Düşürebilir

1 saat önce

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkan Yardımcısı Tao Zhang, ABD ile Çin arasında süregelen ticaret görüşmelerinin büyük bir ekonomik belirsizlik yarattığına dikkat çekerek, bu durumun Asya'nın ekonomik büyümesini yüzde 0.5 aşağıya çekebileceği uyarısı yaptı.

Imf: ABD - Çin Ticaret Savaşları Asya Büyümesini Yüzde 0.5 Düşürebilir, System.String[]
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkan Yardımcısı Tao Zhang, ABD ile Çin arasında süregelen ticaret görüşmelerinin büyük bir ekonomik belirsizlik yarattığına dikkat çekerek, bu durumun Asya'nın ekonomik büyümesini yüzde 0.5 aşağıya çekebileceği uyarısı yaptı.

Zhang'ın açıklaması, IMF Birinci Başkan Yardımcısı David Lipton'ın, ticaret savaşının, "küresel istikrar için en büyük risk" olduğuna ilişkin uyarısının ardından geldi.

Pekin'e Perşembe günü ulaşması beklenen, ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin liderliğindeki Washington delegasyonu ile Pekin delegasyonu arasındaki ticaret görüşmelerinde yeni dönemin, haftanın sonuna doğru başlaması bekleniyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:09 Kaynak: DHA

Ekonomi
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