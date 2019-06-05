Son Dakika Haberleri: IMF: ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları dünya ekonomisini tehdit ediyor
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IMF: ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları dünya ekonomisini tehdit ediyor

50 dakika önce

Uluslararası Para Fonu (IMF), Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Çin arasındaki mevcut tehdide dayalı tarifelerin küresel ekonomik kazanımı 2020'ye kadar yüzde 0.5 azaltabileceğine dair uyarıda bulundu.

IMF: ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları dünya ekonomisini tehdit ediyor, System.String[]
Uluslararası Para Fonu (IMF), Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Çin arasındaki mevcut tehdide dayalı tarifelerin küresel ekonomik çıktıyı 2020'ye kadar yüzde 0.5 azaltabileceğine dair uyarıda bulundu.

Finans liderleri Japonya'da hafta sonu gerçekleşecek G20 toplantılarına hazırlanırken IMF Genel Müdürü Christine Lagarde, G20 maliye bakanları ve merkez bankası yöneticileri için hazırladığı bilgilendirme notu için IMF bloğunda yazdı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 10:53 
Uluslararası Para Fonu, Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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