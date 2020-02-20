IMF: Arjantin'in borcu sürdürülebilir değil - Son Dakika
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IMF: Arjantin'in borcu sürdürülebilir değil

31 dakika önce

BUENOS Uluslararası Para Fonu (IMF), Arjantin'in borcunun sürdürülemez olduğunu ve özel alacaklıların kayda değer bir katkı sağlayacak borç operasyonu yapmaları gerektiğini açıkladı.

IMF: Arjantin'in borcu sürdürülebilir değil, System.String[]

BUENOS Uluslararası Para Fonu (IMF), Arjantin'in borcunun sürdürülemez olduğunu ve özel alacaklıların kayda değer bir katkı sağlayacak borç operasyonu yapmaları gerektiğini açıkladı.

IMF, Buenos Aires'e hükümet yetkilileriyle görüşmek için geçen hafta gelen heyetin ziyaretini sonlandırmasının ardından, Arjantin ekonomisine ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Arjantin'de geçen temmuz ayından bu yana, yerel para pesonun yüzde 40 değer kaybettiği belirtilen açıklamada, "IMF, Arjantin'in borçlarının sürdürülemez olduğunu değerlendiriyor. Borç sürdürülebilirliğinin geri kazanılmasına yardımcı olmak için özel alacaklıların kayda değer bir katkı sağlayacak kesin bir borç operasyonu yapmaları gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

IMF'den teknik bir heyet, çeşitli hükümet yetkilileriyle ülkenin ekonomi politikalarını görüşmek üzere 12 Şubat'ta Arjantin'e gelmişti.

Nüfusu 44 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Arjantin, eski Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin liderliğinde IMF tarihinin açtığı en yüksek krediyi içeren 57 milyar dolarlık stand-by anlaşmasını 2018'de imzalamış ve bu kapsamda fondan 44 milyar dolar kaynak kullanmıştı.

Uluslararası Para Fonu, Arjantin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:16 Kaynak: AA
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