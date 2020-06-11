IMF Başkanı Georgieva'dan

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu krizin gelir eşitsizliğinde önemli bir artışa neden olabileceğini belirterek, "Yeni tahminler, dünya çapında 100 milyona yakın kişinin aşırı yoksulluğa düşebileceğini ve son 3 yılda yoksulluğun azaltılmasına yönelik elde edilen tüm kazanımları silebileceğini gösteriyor." ifadesini kullandı.

Georgieva, küresel Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve kapsayıcı ekonomik toparlanmaya ilişkin bir blog yazısı kaleme aldı.

Kovid-19 krizinin en savunmasız kesimleri daha çok etkilediğini belirten Georgieva, "Bu felaket, gelir eşitsizliğinde önemli bir artışa neden olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Georgieva, krizin eğitimden yoksulluğun azaltılmasına kadar kalkınma alanında elde edilen kazançları tehlikeye atabileceğine işaret ederek, "Yeni tahminler, dünya çapında 100 milyona yakın kişinin aşırı yoksulluğa düşebileceğini ve son 3 yılda yoksulluğun azaltılmasına yönelik elde edilen tüm kazanımları silebileceğini gösteriyor." ifadesini kullandı.

Mali eylemlerin tutarı 10 trilyon dolar

Politika yapıcıların daha kapsayıcı bir ekonomik toparlanmayı teşvik etmek için ellerinden gelen her şeyi yapması gerektiğini vurgulayan Georgieva, düşük gelirli hanehalklarının virüs kaynaklı daha büyük sağlık riskleriyle karşı karşıya olduğunu aktardı.

Georgieva, bu kesimin işsizliğin yükünü taşıdığını belirterek, uzaktan eğitimden yararlanma olasılıklarının da daha az olduğunu kaydetti.

Dünya genelinde hükümetlerin olağanüstü politika önlemleri aldığını anımsatan Georgieva, "Küresel olarak bu zamana kadar uygulanan mali eylemlerin tutarı 10 trilyon dolar. Ancak krizin ciddiyeti göz önüne alındığında önemli ilave çabalar gerekli." değerlendirmesinde bulundu.

Georgieva, eşitsizliklerdeki kalıcı artışların önüne geçilmesi için fırsatlara erişimin her zamankinden kritik olduğunu vurguladı.

Bu kapsamda 3 önceliğe değinen Georgieva, mali teşviklerin akıllıca kullanılması, yeni neslin eğitimle güçlendirilmesi ve finansal teknolojilerin gücünden yararlanılması gerektiğinin altını çizdi.