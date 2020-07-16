IMF Başkanı Georgieva'dan Kovid-19 krizine karşı daha fazla eylem çağrısı Açıklaması - Son Dakika

IMF Başkanı Georgieva'dan Kovid-19 krizine karşı daha fazla eylem çağrısı Açıklaması

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizinde yeni bir aşamaya girildiğini belirterek dayanıklı ve müşterek bir ekonomik toparlanmayı güvence altına almak için daha fazla politika eylemine gerek olduğunu ifade etti.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizinde yeni bir aşamaya girildiğini belirterek dayanıklı ve müşterek bir ekonomik toparlanmayı güvence altına almak için daha fazla politika eylemine gerek olduğunu ifade etti.

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Georgieva, "Krizin Bir Sonraki Aşaması: Dirençli Bir Toparlanma İçin Daha Fazla Eylem Gerekiyor." başlıklı bir blog yazısı kaleme aldı.

Daha güçlü iç politika ile uluslararası iş birliğinin dirençli ve kapsayıcı bir toparlanma için önemini vurgulayan Georgieva, "Krizin yeni bir aşamasına girdik, dayanıklı ve müşterek bir toparlanmayı güvence altına almak için daha fazla politika atikliği ile eylemi gerektirecek." değerlendirmesinde bulundu.

İkinci dalga endişesi

Georgieva, küresel ekonominin bu yıl yüzde 4,9 oranında daralmasının beklendiğini anımsatarak şunları kaydetti:

"Bu yılın başında benzeri görülmemiş bir düşüş kaydeden küresel ekonomik faaliyet, giderek güçlenmeye başladı. Kısmi toparlanmanın 2021'de devam etmesi bekleniyor. G20 de dahil olmak üzere birçok ülke tarafından alınan istisnai önlemler, yaklaşık 11 trilyon tutarındaki mali tedbirler ve merkez bankalarının büyük likidite enjeksiyonlarıyla küresel ekonomiyi destekledi. Bu olağanüstü çaba hafife alınmamalı. Ancak henüz düzlüğe çıkmadık. Hastalığın ikinci büyük küresel dalgası ekonomik faaliyette daha fazla bozulmaya yol açabilir."

Kovid-19 aşısı ve tedavilerindeki atılımların güveni ve ekonomik faaliyeti artırabileceğine dikkati çeken Georgieva, bu alternatif senaryoların belirsizliğin son derece yüksek olduğunu gösterdiğini bildirdi.

İflaslar yaygınlaşıyor

Georgieva, birçok ülkenin krizin ekonomik sonuçlarından etkileneceğinin altını çizerek iş gücü piyasasındaki ciddi bozulmaların büyük bir endişe kaynağı olduğunu ifade etti.

Şirketlerin nakitlerini tüketmesiyle iflasların da yaygınlaştığını belirten Georgieva, beşeri sermayenin de risk altında olduğunu ve 162 ülkede 1 milyardan fazla öğrencinin eğitiminin kesintiye uğradığını aktardı.

Georgieva, salgının yoksulluk ve eşitsizliği artıracağını vurgulayarak iç politika ve uluslararası iş birliği alanlarında daha fazla eyleme ihtiyaç olduğunu bildirdi.

Desteklerin mali bedellerinin büyük ve artan borç seviyelerinin ciddi bir sorun olduğuna işaret eden Georgieva, ancak krizin bu aşamasında desteklerin erken çekilmesinin maliyetinin devam etmesinden daha fazla olduğunu ifade etti.

Uluslararası Para Fonu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 07:03 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi IMF Başkanı Georgieva'dan Kovid-19 krizine karşı daha fazla eylem çağrısı Açıklaması - Son Dakika Ekonomi
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