IMF Başkanı Georgieva'dan küresel ekonomik görünüm değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi IMF Başkanı Georgieva'dan küresel ekonomik görünüm değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

IMF Başkanı Georgieva'dan küresel ekonomik görünüm değerlendirmesi Açıklaması

6 saat önce

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, küresel ekonominin 2020'de küçülmesinin 2021'de ise toparlanmasının beklendiğini belirterek, "Ekonomik daralmanın derinliği ve toparlanmanın hızı, salgının kontrol altına alınma hızına ve para ile maliye politikası eylemlerimizin ne...

IMF Başkanı Georgieva'dan küresel ekonomik görünüm değerlendirmesi Açıklaması, System.String[]

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, küresel ekonominin 2020'de küçülmesinin 2021'de ise toparlanmasının beklendiğini belirterek, "Ekonomik daralmanın derinliği ve toparlanmanın hızı, salgının kontrol altına alınma hızına ve para ile maliye politikası eylemlerimizin ne kadar güçlü ve koordineli olduğuna bağlı." ifadesini kullandı.

IMF'den yapılan açıklamada, Georgieva'nın Kovid-19 salgını nedeniyle sanal ortamda gerçekleşen G20 Liderler Zirvesi'ne katıldığı bildirildi.

Açıklamaya göre, Georgieva, burada yaptığı konuşmada, küresel ekonominin 2020'de küçülme göstermesinin, 2021'de ise toparlanmasının beklendiğini kaydetti.

Mali destek vurgusu

Georgieva, "Ekonomik daralmanın derinliği ve toparlanmanın hızı, salgının kontrol altına alınma hızına ve para ile maliye politikası eylemlerimizin ne kadar güçlü ve koordineli olduğuna bağlı." değerlendirmesinde bulundu.

G20 liderlerinin ekonomilerini korumak için olağanüstü adımlar attığını anımsatan Georgieva, kırılgan hanehalkları ile büyük ve küçük ölçekli işletmelere mali desteğin sağlanmasının önemini vurguladı.

Georgieva, "Böyle bir destek, nihai toparlanmayı hızlandıracak, borç yükü ve ticaret akışındaki aksamalar gibi zorluklarla daha iyi baş etmemizi sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

İş birliği çağrısı

Krizin yükünü aşmak ve büyümenin yeniden sağlanmasına yardımcı olamak için gelişmekte olan ekonomileri desteklemenin de önemine dikkati çeken Georgieva, bu ülkelerin ana odaklarında olduğunu bildirdi.

Georgieva, çok sayıda ülkenin IMF'nin acil durum finansmanına ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Gelişmekte olan piyasalar, rekor seviyedeki sermaye çıkışları ve ciddi döviz likidite sıkıntısından önemli ölçüde etkilenmekte." değerlendirmesinde bulundu.

Düşük gelirli ülkelerin de krize yüksek borç yüküyle girdiğinin altını çizen Georgieva, söz konusu zorluklara karşı birlikte çalışma çağrısında bulundu.

Georgieva, acil durum finansman kapasitesinin iki katına çıkarılması, küresel likiditenin artırılması ve en yoksul ülkelerin borç yükünün hafifletilmesi için G20 liderlerinin desteğini istedi. Georgieva, "Bu krizden birlikte çıkacağız. Birlikte daha hızlı ve daha güçlü bir iyileşme için zemin hazırlayacağız." ifadesini kullandı.

Uluslararası Para Fonu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 07:30 Kaynak: AA

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