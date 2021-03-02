IMF Başkanı Georgieva: "G20'den yeni özel çekme hakkı tahsisi üzerinde çalışmak için devam sinyali aldık" - Son Dakika

IMF Başkanı Georgieva: "G20'den yeni özel çekme hakkı tahsisi üzerinde çalışmak için devam sinyali aldık"

02.03.2021 19:09
IMF Başkanı Georgieva:

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, G20 ülkelerinden özel çekme hakları (SDR) olarak adlandırılan rezerv para biriminin yeni tahsisi üzerinde çalışmak için "devam sinyali" aldıklarını ifade etti.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, G20 ülkelerinden özel çekme hakları (SDR) olarak adlandırılan rezerv para biriminin yeni tahsisi üzerinde çalışmak için "devam sinyali" aldıklarını ifade etti.

Georgieva, "Cesur Politikalar Zamanı" başlığıyla düzenlenen 9'uncu Afrika Mali Forumu'nun açılış toplantısına katıldı.

G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının 26 Şubat'ta düzenlenen toplantısına katıldığını anımsatan Georgieva, "Sonunda geçen cuma G20 toplantısında yeni bir SDR tahsisi üzerinde çalışmak için devam sinyali aldık." dedi.

G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, G20 ülkelerinin maliye bakanları ve merkez bankası başkanları IMF'nin acil durum rezervlerinin artırılmasını desteklemişlerdi.

Toplantının ardından yapılan açıklamada, maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, uzun vadeli küresel finansman ve rezerv ihtiyaçlarının karşılanması için ilave araç bulunması konusunda uluslararası finans kurumlarına çağrıda bulunmuştu. Ayrıca açıklamada, IMF'nin genel bir SDR tahsisi için teklif hazırlaması gerektiği belirtilmişti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen da G20 toplantısı öncesinde kaleme aldığı mektupta, "IMF'ye yeni SDR tahsis edilmesi, düşük gelirli ülkelerin çok ihtiyaç duyduğu sağlık ve ekonomik toparlanma çabalarını kolaylaştırmak için likiditeyi artırabilir." ifadesini kullanmıştı.

Aralarında dönem başkanı İtalya'nın da olduğu birçok G20 ülkesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen yoksul ülkelere likidite sağlamak amacıyla 500 milyar dolar değerinden SDR tahsis edilmesi önerisinde bulunmuştu.

Uluslararası Para Fonu, Afrika, İtalya, G-20, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi IMF Başkanı Georgieva: 'G20'den yeni özel çekme hakkı tahsisi üzerinde çalışmak için devam sinyali aldık' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Beşiktaş'ta mide ağrısı olan Ersin Destanoğlu, Yeni Malatyaspor maçının kadrosundan çıkarıldı Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı başladı! Canlı anlatım Bahçeli'nin peş peşe çağrılarının ardından Yargıtay'dan HDP'ye inceleme Dizileri tutmayan Hande Erçel'e bir final şoku daha Yakınını arayıp "Gelin beni alın" diye yardım isteyen adam, oturduğu bankta hayatını kaybetti Kanalizasyon hattından çıkanlar, mahalle muhtarını isyan ettirdi Evlilik programında büyük skandal! Yarışmacılar, kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdi Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı'nın 11 ilkesini ve hedeflerini tek tek saydı
Mutasyon görülen il sayısı 70'e ulaştı, Bakan Koca yeni tedbirin işaretini verdi Mutasyon görülen il sayısı 70'e ulaştı, Bakan Koca yeni tedbirin işaretini verdi         
19:22
Normalleşmeyle ilgili kafasında soru işareti olanlar dikkat! İşte videolu anlatımla yeni süreç Normalleşmeyle ilgili kafasında soru işareti olanlar dikkat! İşte videolu anlatımla yeni süreç         
18:13
Maske takmadığı için uyarılan Tuğba Ekinci, kendisini sert sözlerle savundu Maske takmadığı için uyarılan Tuğba Ekinci, kendisini sert sözlerle savundu         
17:52
Angelina Jolie'ye ait Winston Churchill tablosu 7 milyon sterline alıcı buldu Angelina Jolie'ye ait Winston Churchill tablosu 7 milyon sterline alıcı buldu         
17:08
El frenini çekmeden park ettiği traktörün altında kaldı, feci şekilde can verdi El frenini çekmeden park ettiği traktörün altında kaldı, feci şekilde can verdi         
16:38
Pfizer-BioNTech aşısı yapılan bir kişi hayatını kaybetti Pfizer-BioNTech aşısı yapılan bir kişi hayatını kaybetti         
16:23
Hukuk fakültelerinin öğrenim süresi 5 yıla çıkıyor Hukuk fakültelerinin öğrenim süresi 5 yıla çıkıyor         
15:05
Çiğ köftenin 'acılı' olduğu gerekçesiyle çalışanı darbeden şüpheli ve iş yerine saldıran kardeşi tutuklandı Çiğ köftenin 'acılı' olduğu gerekçesiyle çalışanı darbeden şüpheli ve iş yerine saldıran kardeşi tutuklandı         
14:51
Çin'e ham bakır yerine kaldırım taşı gönderen Türk firma, 36 milyon dolarlık vurgun yaptı Çin'e ham bakır yerine kaldırım taşı gönderen Türk firma, 36 milyon dolarlık vurgun yaptı         
13:51
Ajdar, kendisini programına davet eden Armağan Çağlayan'dan 1 milyon euro talep etti Ajdar, kendisini programına davet eden Armağan Çağlayan'dan 1 milyon euro talep etti         
13:46
Oğlunu Oğlunu "Allah yolunda kurban ettiğini" söyleyerek ensesini kesen babanın görüntüleri ortaya çıktı         
13:39
Son anket seçimlerinde MHP ve HDP'ye kötü haber: Seçim barajını aşamadılar Son anket seçimlerinde MHP ve HDP'ye kötü haber: Seçim barajını aşamadılar         
11:36
Karısı kuzeni ile kaçan koca canlı yayında şişeyle saldırdı, Esra Erol apar topar yayını kestirdi Karısı kuzeni ile kaçan koca canlı yayında şişeyle saldırdı, Esra Erol apar topar yayını kestirdi         
11:03
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin satışa çıkardığı konutlara yoğun ilgi Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin satışa çıkardığı konutlara yoğun ilgi         
10:07
Köylülerin 'Yerli Elon Musk' dediği maden işçisi bu kez de traktör yaptı Köylülerin 'Yerli Elon Musk' dediği maden işçisi bu kez de traktör yaptı         
09:25
Dolmuş şoförlüğüne başlayan genç kız, yolcuları şaşırtıyor Dolmuş şoförlüğüne başlayan genç kız, yolcuları şaşırtıyor         
09:21
Burcu Çağrı, ilişkilerini reddeden Emre Altuğ'u paylaştığı fotoğraflarla ifşaladı Burcu Çağrı, ilişkilerini reddeden Emre Altuğ'u paylaştığı fotoğraflarla ifşaladı         
00:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2021 19:39:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: IMF Başkanı Georgieva: "G20'den yeni özel çekme hakkı tahsisi üzerinde çalışmak için devam sinyali aldık" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei