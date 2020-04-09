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IMF Başkanı Georgieva 'Türkiye dahil tüm üyelerle yapıcı diyaloğu sürdüreceğiz' dedi, TL değer...
6 saat önce
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Türkiye dahil tüm üyelerle yapıcı diyaloğu sürdüreceklerini söyledi.
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Türkiye dahil tüm üyelerle yapıcı diyaloğu sürdüreceklerini söyledi.
Kristalina Georgieva'nın Bloomberg TV'de katıldığı programda yaptığı bu açıklama, Türkiye'de piyasalara olumlu yansıdı.
Georgieva'nın açıklaması sonrası Türk Lirası Amerikan Doları karşısında yüzde 2'den fazla değer kazandı.
Dolar/TL kuru 6,62'ye geriledi.
Türkiye, koronavirüsü salgını nedeniyle IMF'ye kredi başvurusunda bulunan 90'dan fazla ülke arasında yer almamıştı.
Bloomberg haber ajansı, Ankara'nın dolar likidite ihtiyacını karşılamak üzere geçen ay ABD Merkez Bankası'na (Fed) başvurduğunu ancak henüz olumlu yanıt gelmediğini yazmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 05:10
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