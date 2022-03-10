IMF Başkanı Georgieva'ya göre Afrika, Rusya-Ukrayna savaşının etkilerine karşı savunmasız - Son Dakika
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IMF Başkanı Georgieva'ya göre Afrika, Rusya-Ukrayna savaşının etkilerine karşı savunmasız

10.03.2022 20:31
IMF Başkanı Georgieva'ya göre Afrika, Rusya-Ukrayna savaşının etkilerine karşı savunmasız

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, artan gıda ve yakıt fiyatları, düşen turizm gelirleri ve uluslararası sermaye piyasalarına erişimde yaşanması olası zorluklar nedeniyle Afrika'nın, Rusya-Ukrayna savaşının etkilerine karşı savunmasız olduğunu ifade etti.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, artan gıda ve yakıt fiyatları, düşen turizm gelirleri ve uluslararası sermaye piyasalarına erişimde yaşanması olası zorluklar nedeniyle Afrika'nın, Rusya- Ukrayna savaşının etkilerine karşı savunmasız olduğunu ifade etti.

IMF'den yapılan açıklamada, Georgieva'nın Ukrayna krizinin etkilerini görüşmek üzere Afrika maliye bakanları, merkez bankası başkanları ve Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu (UNECA) temsilcileriyle bir araya geldiği kaydedildi.

Söz konusu toplantının ardından açıklama yapan Georgieva, Ukrayna'daki savaşın milyonlarca insanın hayatını mahvettiğini ve Ukrayna ekonomisini ciddi şekilde etkilediğini aktardı.

Georgieva, savaş ve Rusya'ya uygulanan benzeri görülmemiş yaptırımların geniş kapsamlı sonuçları olduğuna dikkati çekerek bunun Afrika için "hassas bir zamanda" geldiğini vurguladı.

Küresel ekonomi ve Afrika kıtası Kovid-19 salgınının neden olduğu yıkımdan toparlanmaya başlarken yeni krizin, kaydedilen ilerlemenin bir kısmını tehdit ettiğini belirten Georgieva şunları kaydetti:

"Afrika, Ukrayna savaşının etkilerine karşı artan gıda fiyatları, daha yüksek yakıt fiyatları, daha düşük turizm gelirleri ve uluslararası sermaye piyasalarına potansiyel olarak daha zorlu erişim olmak üzere dört ana kanal üzerinden özellikle savunmasız. Bu, uluslararası toplum ve politika yapıcıların bir araya gelmesi için kritik bir an. Afrikalı politika yapıcıların politika tepkilerine ilişkin diyaloğumuzu sürdürmeye olan yoğun ilgisi beni çok cesaretlendirdi."

Georgieva, toplantıda özellikle devam eden krizleri sürdürülebilir bir şekilde ele almak için sınırlı iç politika alanına ilişkin önemli endişelere dikkat çektiğini belirterek dayanıklılığı daha da artıran reformları ilerletme çabalarını iki katına çıkarmanın birçok ülke için bir öncelik olduğunu bildirdi.

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Uluslararası Para Fonu, Ukrayna, Afrika, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel IMF Başkanı Georgieva'ya göre Afrika, Rusya-Ukrayna savaşının etkilerine karşı savunmasız - Son Dakika


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