Son Dakika Haberleri: IMF Başkanı Lagarde'dan "Avro Bölgesi" Uyarısı

IMF Başkanı Lagarde'dan "Avro Bölgesi" Uyarısı

33 dakika önce

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi'nin olası ekonomik krizlere karşı hazırlıklı bulunmadığı uyarısında bulunarak, avronun on yıl önceye göre dayanıklı olduğunu ancak bunun yeterli düzeye ulaşmadığını söyledi.

IMF Başkanı Lagarde'dan
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi'nin olası ekonomik krizlere karşı hazırlıklı bulunmadığı uyarısında bulunarak, avronun on yıl önceye göre dayanıklı olduğunu ancak bunun yeterli düzeye ulaşmadığını söyledi.

Lagarde, Paris'te Fransa Merkez Bankasının düzenlendiği etkinlikte yaptığı konuşmada, "Para birimi on yıl önceden daha dayanıklı ancak yeteri kadar değil." ifadelerini kullandı. Lagarde, Avro Bölgesi'nin daha önce iki kriz atlattığını ve birçok şirketin hala bunun sancısını yaşadığını belirtti.

Lagarde, Avrupa'nın tamamen gelişmiş bir ekonomik sistem oluşturmakta geciktiğine işaret ederek, Avrupa Birliği üyesi ülkelere Avro Bölgesi'ni güçlendirmeleri çağrısı yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 06:40 Kaynak: AA

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