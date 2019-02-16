Son Dakika Haberleri: IMF Başkanı Lagarde - Yunanistan Başbakanı Çipras Görüşmesi

IMF Başkanı Lagarde - Yunanistan Başbakanı Çipras Görüşmesi

1 saat önce

- Görüşmeden detaylar MÜNİH - 55. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Almanya'da bulunan IMF Başkanı Christine Lagarde ile Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

- Görüşmeden detaylar MÜNİH - 55. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Almanya'da bulunan IMF Başkanı Christine Lagarde ile Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:07 Kaynak: AA

Christine Lagarde, Münih, Almanya, Yunanistan, Güncel
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