IMF Başkanı Lagarde - Yunanistan Başbakanı Çipras Görüşmesi
1 saat önce
- Görüşmeden detaylar MÜNİH - 55. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Almanya'da bulunan IMF Başkanı Christine Lagarde ile Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, kısa bir görüşme gerçekleştirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:07 Kaynak: AA
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