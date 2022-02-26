IMF Başkanı, Ukrayna'ya daha fazla finansal destek için tüm seçenekleri araştırdıklarını belirtti - Son Dakika
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IMF Başkanı, Ukrayna'ya daha fazla finansal destek için tüm seçenekleri araştırdıklarını belirtti

26.02.2022 01:09
IMF Başkanı, Ukrayna'ya daha fazla finansal destek için tüm seçenekleri araştırdıklarını belirtti

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Ukraynalı yetkililerin acil finansman talebinde bulunduğunu belirterek ülkeye daha fazla finansal destek için tüm seçenekleri araştırdıklarını bildirdi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Ukraynalı yetkililerin acil finansman talebinde bulunduğunu belirterek ülkeye daha fazla finansal destek için tüm seçenekleri araştırdıklarını bildirdi.

Georgieva, yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna'da yaşananların ciddi bir endişe konusu olduğunu vurguladı.

Çatışmanın ayrıca ciddi bir ekonomik etkisi olduğuna dikkati çeken Georgieva, bunun devam ettikçe daha da kötüleşeceğini kaydetti.

Georgieva, bu krizin küresel ekonominin Kovid-19 salgınından toparlandığı "hassas bir zamanda" geldiğini belirterek, Ukrayna'yı ellerinden gelen her şekilde desteklemek için yetkililerle yakın bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini aktardı.

Ukrayna için maksimum faydayı sağlamak amacıyla Dünya Bankası Grubu ve diğer ortaklarla da çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Georgieva, "Fonun araç setinde bir dizi enstrüman var ve Ukrayna'daki durum geliştikçe yetkililerle onlara en iyi şekilde nasıl yardımcı olabileceğimizi görüşmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Georgieva şunları kaydetti:

"Devam eden politika tavsiyesine ek olarak, 2,2 milyar dolar tutarındaki mevcut stand-by düzenlemesi dahil olmak üzere daha fazla finansal destek için tüm seçenekleri araştırıyoruz. Ayrıca, yetkililer IMF'den acil finansman talebinde bulundu. Ukrayna'nın ötesinde, çatışmanın yansımaları bölgede ve dünyada önemli ekonomik riskler oluşturuyor. Finansal sistemin işleyişi, emtia piyasaları ve bölgeyle ekonomik bağları olan ülkeler üzerindeki doğrudan etki dahil olmak üzere potansiyel sonuçları değerlendiriyoruz. Uluslararası ortaklarımızla yakın koordinasyon içinde üyelerimizi gerektiğinde desteklemeye hazırız."

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Uluslararası Para Fonu, Ukrayna, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel IMF Başkanı, Ukrayna'ya daha fazla finansal destek için tüm seçenekleri araştırdıklarını belirtti - Son Dakika


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SON DAKİKA: IMF Başkanı, Ukrayna'ya daha fazla finansal destek için tüm seçenekleri araştırdıklarını belirtti - Son Dakika
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