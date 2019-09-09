IMF başkanlığı için adaylık süreci bitti: Tek aday Bulgar kökenli Kristalina Georgieva
41 dakika önce
Uluslararası Para Fonu (IMF), başkanlık görevi için tek adayın Dünya Bankası’nın 2 numarası Kristalina Georgieva’nın olduğunu açıkladı.
Uluslararası Para Fonu (IMF), başkanlık görevi için tek adayın Dünya Bankası'nın 2 numarası Kristalina Georgieva'nın olduğunu açıkladı.
IMF başkanlığı için 6 Eylül'e kadar yapılan başvurularda sadece Georgieva ismi iletildi. IMF'nin 4 Ekim'e kadar başkanını seçmeyi planladığı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 07:30
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