Son Dakika Haberleri: IMF başkanlığı için adaylık süreci bitti: Tek aday Bulgar kökenli Kristalina Georgieva
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IMF başkanlığı için adaylık süreci bitti: Tek aday Bulgar kökenli Kristalina Georgieva

41 dakika önce

Uluslararası Para Fonu (IMF), başkanlık görevi için tek adayın Dünya Bankası’nın 2 numarası Kristalina Georgieva’nın olduğunu açıkladı.

IMF başkanlığı için adaylık süreci bitti: Tek aday Bulgar kökenli Kristalina Georgieva, System.String[]

Uluslararası Para Fonu (IMF), başkanlık görevi için tek adayın Dünya Bankası'nın 2 numarası Kristalina Georgieva'nın olduğunu açıkladı.


IMF başkanlığı için 6 Eylül'e kadar yapılan başvurularda sadece Georgieva ismi iletildi. IMF'nin 4 Ekim'e kadar başkanını seçmeyi planladığı kaydedildi.

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Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 07:30 
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