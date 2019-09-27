Imf blog-sentetik cbdc'ler daha iyi bir seçenek

Uluslararası Para Fonu (IMF) yetkilileri, merkez bankası kripto para birimleri (CBDC) yerine, kamu ve özel sektörün işbirliği yaparak oluşturacağı "sentetik" CBDC'lerin daha iyi bir seçenek olduğunu savundu.IMF parasal ve sermaye piyasaları departmanı Direktörü Tobias Adrian ve Direktör Yardımcısı Tommaso Mancini-Griffoli, IMF Blog için yazdıkları yazıda, sentetik CBDC'lerin (sCBDC), merkez bankalarının ödeme zincirlerinin birçok aşamasına dahil olmaları gerekmesiyle oluşan riskler barındıran CBDC'lere göre daha fazla avantaj sağlayabileceğini vurguladılar.Söz konusu yazıda şu değerlendirme yer aldı:"Özel sektör ve kamu sektörü işbirliği olan sCBDC modelinde merkez bankaları işlevlerinin temelini oluşturan güven sağlama ve yeterliliğe odaklanabilirler. Stablecoin sağlayıcıları olarak özel sektör de, doğru gözetim ve danışmanlık altında kalan adımları tamamlayabilir ve en iyi yaptıkları iş olan müşterilerle iletişime geçmeye ve yenilikler üretmeye devam edebilir."Adrian ve Mancini-Griffoli, kendi kripto para birimlerini oluşturmayı değerlendiren bankaların sCBDC'yi "daha iyi bir seçenek" olarak görmeleri gerektiğini belirtti.