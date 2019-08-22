Son Dakika Haberleri: IMF Bulgar aday için başkanlıkta yaş sınırını değiştiriyor
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IMF Bulgar aday için başkanlıkta yaş sınırını değiştiriyor

1 saat önce

Uluslararası Para Fonu (IMF), Fon'a başkan olma yaşını 65 ile sınırlayan kuralı değiştiriyor.

IMF Bulgar aday için başkanlıkta yaş sınırını değiştiriyor, System.String[]

Uluslararası Para Fonu (IMF), Fon'a başkan olma yaşını 65 ile sınırlayan kuralı değiştiriyor. Fon'a üye 189 ülkeden temsilcilerin oluşturduğu IMF Guvernorler Kurulu'nda 4 Eylül'e kadar sürecek oylamada, değişikliğin benimsenmesi için salt çoğunluk yeterli olacak.

IMF'in mevcut kurallarına göre, IMF başkanlığına seçilmek için 65 yaşını ve bu görevdeyken 70 yaşını  geçmemek gerekiyor. Değişikliğin IMF Guvernorler Kurulu'ndaki oylamada benimsenmesi durumunda, 13 Ağustos'ta 66 yaşına giren Bulgaristan'dan Kristalina Georgieva IMF'ye yeni başkan olabilecek.

Hollanda Güvenlik Kurulu Başkanı Juroen Dijsselbloem'in Ağustos başında yapılan oylamayı kaybetmesinin ardından, Georgieva Avrupa'nın başkanlık için önereceği tek aday olarak kaldı.

Avrupa'nın önceki adayları arasında, Finlandiya Merkez Bankası Başkanı Olli Rehn, İspanya Ekonomi Bakanı Nadia Calvino ve Eurogroup Başkanı Mario Centeno bulunuyordu.

IMF, başkanlıktan ayrılan Christine Lagarde'ın yerini 4 Ekim'de doldurmayı planlıyor.

Uluslararası Para Fonu, Avrupa, Eylül, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 08:22 Kaynak: DHA
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