IMF: Covid-19 ile mücadele için 1 trilyon dolarlık kaynak hazır - Son Dakika
Son Dakika Güncel IMF: Covid-19 ile mücadele için 1 trilyon dolarlık kaynak hazır - Son Dakika

IMF: Covid-19 ile mücadele için 1 trilyon dolarlık kaynak hazır

6 saat önce

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Covid-19 salgınının küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine karşı 1 trilyon dolarlık kaynağı kullandırmaya hazır olduklarını açıkladı.

IMF: Covid-19 ile mücadele için 1 trilyon dolarlık kaynak hazır, System.String[]

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Covid-19 salgınının küresel Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine karşı 1 trilyon dolarlık kaynağı kullandırmaya hazır olduklarını açıkladı.

IMF'in internet sitesinde bir yazısı yayımlanan Georgieva, "IMF olarak, 1 trilyon dolarlık kredilendirme potensiyelimizi üyelerimiz için hazır bekletiyoruz" dedi.İlk adımda, acil yardım mekanizması kapsamında 50 milyar dolarlık kaynağı hemen kullandıracak durumda olduklarını vurgulayan Georgieva, "Bunun 10 milyar dolarlık bölümünü düşük gelirli üyelerimize faizsiz kullandırabileceğiz" diye ekledi.


Uluslararası Para Fonu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 03:22 Kaynak: DHA
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