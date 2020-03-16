IMF: Covid-19 ile mücadele için 1 trilyon dolarlık kaynak hazır - Son Dakika

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IMF: Covid-19 ile mücadele için 1 trilyon dolarlık kaynak hazır
6 saat önce
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Covid-19 salgınının küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine karşı 1 trilyon dolarlık kaynağı kullandırmaya hazır olduklarını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 03:22 Kaynak: DHA
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Covid-19 salgınının küresel Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine karşı 1 trilyon dolarlık kaynağı kullandırmaya hazır olduklarını açıkladı.
IMF'in internet sitesinde bir yazısı yayımlanan Georgieva, "IMF olarak, 1 trilyon dolarlık kredilendirme potensiyelimizi üyelerimiz için hazır bekletiyoruz" dedi.İlk adımda, acil yardım mekanizması kapsamında 50 milyar dolarlık kaynağı hemen kullandıracak durumda olduklarını vurgulayan Georgieva, "Bunun 10 milyar dolarlık bölümünü düşük gelirli üyelerimize faizsiz kullandırabileceğiz" diye ekledi.
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