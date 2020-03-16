IMF: Covid-19 ile mücadele için 1 trilyon dolarlık kaynak hazır (2) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi IMF: Covid-19 ile mücadele için 1 trilyon dolarlık kaynak hazır (2) - Son Dakika Ekonomi

IMF: Covid-19 ile mücadele için 1 trilyon dolarlık kaynak hazır (2)

6 saat önce

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Covid-19 salgınının küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine karşı 1 trilyon dolarlık kaynağı kullandırmaya hazır olduklarını açıkladı.

IMF: Covid-19 ile mücadele için 1 trilyon dolarlık kaynak hazır (2), System.String[]
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Covid-19 salgınının küresel Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine karşı 1 trilyon dolarlık kaynağı kullandırmaya hazır olduklarını açıkladı.

IMF'in internet sitesinde bir yazısı yayımlanan Georgieva, "IMF olarak, 1 trilyon dolarlık kredilendirme potensiyelimizi üyelerimiz için hazır bekletiyoruz" dedi.

İlk adımda, acil yardım mekanizması kapsamında 50 milyar dolarlık kaynağı hemen kullandıracak durumda olduklarını vurgulayan Georgieva, "Bunun 10 milyar dolarlık bölümünü düşük gelirli üyelerimize faizsiz kullandırabileceğiz" diye ekledi.

IMF'in halen, toplam 200 milyar dolarlık 40 tane yürüyen düzenlemesi bulunduğuna da işaret eden Georgieva, "Bu aşamada, 20 ülkeden daha bu krediden kullanma talebi aldık ve ilgili görüşmelerimiz sürüyor" dedi.

Bunlara ek olarak IMF'in, Felaketlerden Koruma ve Yardımlaşma Fonu (CCRT) kapsamında en yoksul ülkelere borçlarını ödeme yardımı da yapabileceklerinin altını çizen Georgieva, bu yolla yoksul ülkelerin kaynaklarını borç ödeme yerine sağlık harcamaları, önleyici çalışmalar ve göçler gibi alanlarda kullanabileceklerini vurguladı ve ekledi:

"Bu çerçevede, Birleşik Krallık'ın 195 milyon dolarlık desteğini büyük bir takdirle karşıladım; bu sayede, Felaketlerden Koruma ve Yardımlaşma Fonu'nun varlıkları 400 milyon dolara ulaştı; bu tür yardımlarla bu önemli kaynağı 1 milyar dolara yükseltmeyi hedefliyoruz" diye ekledi.

Bu yolla, IMF'in 189 üye ülkesine destek olarak uluslararası işbirliğinin değerini ortaya koyabileceklerini vurgulayan Georgieva, "Küresel ekonomiyi istikrara kavuşturup, yeniden sağlıklı günlerine ancak paylaşım, koordinasyon ve işbirliği döndürebilir" dedi.


- İstanbul
Uluslararası Para Fonu, Ekonomi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 03:39 Kaynak: DHA
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