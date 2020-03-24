IMF: Covid-19 salgını küresel durgunluk getirecek, toparlanma 2021'de - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi IMF: Covid-19 salgını küresel durgunluk getirecek, toparlanma 2021'de - Son Dakika Ekonomi

IMF: Covid-19 salgını küresel durgunluk getirecek, toparlanma 2021'de

6 saat önce

Uluslararası Para Fonu, Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi olarak nitelendirdiği Covid-19 salgınının 2020 yılında küresel durgunluğa neden olacağı ve bu durgunluğun 2008-2009 küresel finansal krizi tarafından tetiklenen durgunluktan daha kötü olabileceği uyarısı yaptı.

IMF: Covid-19 salgını küresel durgunluk getirecek, toparlanma 2021'de, System.String[]

Uluslararası Para Fonu, Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi olarak nitelendirdiği Covid-19 salgınının 2020 yılında küresel durgunluğa neden olacağı ve bu durgunluğun 2008-2009 küresel finansal krizi tarafından tetiklenen durgunluktan daha kötü olabileceği uyarısı yaptı.

IMF, buna karşılık küresel ekonominin 2021 yılında toparlanacağını da öngördü.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının katılımıyla düzenlenen telekonferans toplantısının ardından yaptığı açıklamada, birçok ülke  tarafından sağlık sistemini güçlendirmek, etkilenen şirketleri ve  işçileri korumak için atılan olağanüstü mali adımları, merkez bankalarının  para politikalarını gevşetmelerini memnuniyetle karşıladıklarını vurguladı.

Covid-19 salgınının küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine karşı küresel bir dayanışmaya gereksinim olduğunu vurgulayan Georgieva, "Özellikle mali cephede daha fazlasının yapılmasına  ihtiyaç olacak. Covid-19 salgınının insani maliyetleri hali hazırda  ölçülebilir değil ve tüm ülkelerin insanları korumak, ekonomik hasarı sınırlamak için birlikte çalışmaları gerekli" diye ekledi.


Uluslararası Para Fonu, Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:28 Kaynak: DHA

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